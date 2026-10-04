Nombran a Daniela Flores en Suchiapa, Chiapas: cae edil Jorge Lorenzo Lara y 20 funcionarios

Daniela Guadalupe Flores Chanona fue elegida por los integrantes del gobierno municipal para tomar el mando del ayuntamiento de Suchiapa , en Chiapas. La medida busca mantener el orden en el municipio después del arresto del alcalde Jorge Lorenzo Lara Cordero.

Fuerzas de seguridad nacionales y del estado arrestaron a 21 personas en la zona. Entre los capturados están el alcalde Jorge Lorenzo Lara, el exalcalde Alexis Nucamendi Gómez y varios miembros de la policía local.

En las acciones participaron la Fiscalía del estado, la policía estatal, el Ejército y la Guardia Nacional. Las autoridades investigan a los detenidos por sospechas de actos de corrupción y vínculos con grupos delictivos.

EL NUEVO LIDERAZGO EN LA ALCALDÍA

Daniela Flores Chanona, quien trabajaba como regidora en el ayuntamiento, asumirá el control de la administración municipal de manera inmediata.

Mientras se completa el cambio de mando, agentes del Ejército y de la Guardia Nacional vigilan el palacio municipal para garantizar la tranquilidad de la población.