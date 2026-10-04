Nombran a Daniela Flores en Suchiapa, Chiapas: cae edil Jorge Lorenzo Lara y 20 funcionarios

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Nombran a Daniela Flores en Suchiapa, Chiapas: cae edil Jorge Lorenzo Lara y 20 funcionarios
    Daniela Flores, nueva presidenta municipal de Suchiapa, Chiapas. X

Sustituyen al exalcalde tras operativo donde cayeron mandos policiales y el expresidente Alexis Nucamendi por presuntas ligas delictivas.

Daniela Guadalupe Flores Chanona fue elegida por los integrantes del gobierno municipal para tomar el mando del ayuntamiento de Suchiapa, en Chiapas. La medida busca mantener el orden en el municipio después del arresto del alcalde Jorge Lorenzo Lara Cordero.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/claudia-sheinbaum-reporta-avance-del-43-en-programa-de-vivienda-para-el-bienestar-NI23906496

Fuerzas de seguridad nacionales y del estado arrestaron a 21 personas en la zona. Entre los capturados están el alcalde Jorge Lorenzo Lara, el exalcalde Alexis Nucamendi Gómez y varios miembros de la policía local.

En las acciones participaron la Fiscalía del estado, la policía estatal, el Ejército y la Guardia Nacional. Las autoridades investigan a los detenidos por sospechas de actos de corrupción y vínculos con grupos delictivos.

EL NUEVO LIDERAZGO EN LA ALCALDÍA

Daniela Flores Chanona, quien trabajaba como regidora en el ayuntamiento, asumirá el control de la administración municipal de manera inmediata.

Mientras se completa el cambio de mando, agentes del Ejército y de la Guardia Nacional vigilan el palacio municipal para garantizar la tranquilidad de la población.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/eutanasia-en-cdmx-reunen-14-mil-firmas-para-debatir-su-legalizacion-en-el-congreso-PI23906090

¿QUIÉN ES DANIELA FLORES?

Fungía como Cuarta Regidora dentro del propio Ayuntamiento de Suchiapa, su nombramiento fue una decisión del Cabildo para llenar el vacío de poder inmediato. La propuesta fue ratificada y respaldada para su revisión ante el Congreso Estatal de Chiapas.

Su trayectoria política está ligada principalmente a la gestión municipal comunitaria; no contaba con un perfil mediático alto antes del operativo, lo que facilita una transición neutral.

SITUACIÓN EN EL MUNICIPIO

El operativo no solo se enfocó en las cabezas políticas, sino que desmanteló la estructura de la Policía Municipal, al detener a mandos y agentes locales acusados de asociación delictuosa, uso indebido de uniformes y posible colusión.

Durante los cateos en el municipio se decomisaron armas y sustancias ilícitas como marihuana, cocaína y metanfetaminas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Presidencia
Cabildo
Gobierno

Localizaciones


Chiapas

Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
true

51 años de VANGUARDIA: Resistir y persistir
true

Trump está cometiendo el mismo error que condenó a Biden
NosotrAs: ¿Tenemos que desnudarnos para estar en una sala de museo?

NosotrAs: ¿Tenemos que desnudarnos para estar en una sala de museo?

Explorar productos locales e incorporar nuevos sabores y texturas en la cocina incentiva hábitos alimenticios más saludables.

10 frutas y verduras de otoño que los expertos en nutrición aman
FOTO: CORTESÍA

Banxico y CNBV: pagos con tarjeta ante el verdadero reto de la interoperabilidad
Este día, domingo 4 de octubre, el frente número 1 se extenderá como estacionario frente a la costa de Tamaulipas originando lluvias intensas.

Continuarán lluvias intensas por Frente Frío #1 en Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León y otros estados de México
Invitación. Octubre llega a Saltillo con una cartelera que combina conciertos, festivales, teatro y experiencias especiales para celebrar Halloween.

Agenda de octubre en Saltillo: Alejandro Sanz, Pepe Madero, Julión, Lumina Nights y más
Apuesta. ‘Adolescencia, sexo y muerte en Campamento Miasma’ revisita los códigos del cine slasher desde una mirada contemporánea.

Recomendación de cine en casa: ‘Adolescencia, sexo y muerte en Campamento Miasma’