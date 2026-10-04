Nombran a Daniela Flores en Suchiapa, Chiapas: cae edil Jorge Lorenzo Lara y 20 funcionarios
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Sustituyen al exalcalde tras operativo donde cayeron mandos policiales y el expresidente Alexis Nucamendi por presuntas ligas delictivas.
Daniela Guadalupe Flores Chanona fue elegida por los integrantes del gobierno municipal para tomar el mando del ayuntamiento de Suchiapa, en Chiapas. La medida busca mantener el orden en el municipio después del arresto del alcalde Jorge Lorenzo Lara Cordero.
Fuerzas de seguridad nacionales y del estado arrestaron a 21 personas en la zona. Entre los capturados están el alcalde Jorge Lorenzo Lara, el exalcalde Alexis Nucamendi Gómez y varios miembros de la policía local.
En las acciones participaron la Fiscalía del estado, la policía estatal, el Ejército y la Guardia Nacional. Las autoridades investigan a los detenidos por sospechas de actos de corrupción y vínculos con grupos delictivos.
EL NUEVO LIDERAZGO EN LA ALCALDÍA
Daniela Flores Chanona, quien trabajaba como regidora en el ayuntamiento, asumirá el control de la administración municipal de manera inmediata.
Mientras se completa el cambio de mando, agentes del Ejército y de la Guardia Nacional vigilan el palacio municipal para garantizar la tranquilidad de la población.
¿QUIÉN ES DANIELA FLORES?
Fungía como Cuarta Regidora dentro del propio Ayuntamiento de Suchiapa, su nombramiento fue una decisión del Cabildo para llenar el vacío de poder inmediato. La propuesta fue ratificada y respaldada para su revisión ante el Congreso Estatal de Chiapas.
Su trayectoria política está ligada principalmente a la gestión municipal comunitaria; no contaba con un perfil mediático alto antes del operativo, lo que facilita una transición neutral.
SITUACIÓN EN EL MUNICIPIO
El operativo no solo se enfocó en las cabezas políticas, sino que desmanteló la estructura de la Policía Municipal, al detener a mandos y agentes locales acusados de asociación delictuosa, uso indebido de uniformes y posible colusión.
Durante los cateos en el municipio se decomisaron armas y sustancias ilícitas como marihuana, cocaína y metanfetaminas.