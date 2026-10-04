En segundos, sujetos armados asesinan a dos personas en Guanajuato | VIDEO

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    En segundos, sujetos armados asesinan a dos personas en Guanajuato | VIDEO
    Una cámara de seguridad captó el ataque armado de 38 segundo contra los ocupantes de un automóvil que dejó a dos personas sin vida en calles del municipio de Valle de Santiago, Guanajuato. CAPTURA DE PANTALLA

Las víctimas viajaban a bordo de un Volkswagen Jetta cuando fueron interceptados

Una cámara de seguridad captó el ataque armado de 38 segundo contra los ocupantes de un automóvil que dejó a dos personas sin vida en calles del municipio de Valle de Santiago, Guanajuato.

De acuerdo con el reporte, los hechos ocurrieron poco antes de las 17:00 horas del sábado, en el cruce de las calles Democracia y Libertad en la Zona Centro se registró una fuerte movilización de elementos de seguridad y cuerpos de emergencia.

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Las víctimas viajaban a bordo de un Volkswagen Jetta negro, cuando fueron interceptados por sujetos armados que se desplazaban en una camioneta, debido al ataque provocó que chocará contra dos vehículos, uno de estos logra escapar y otro estaba estacionado.

En cuestión de segundos, dos sujetos armados caminan hacia el vehículo Jetta y disparan en repetidas ocasiones. Aparentemente, tras recibir los impactos de bala, el conductor perdió el control de la unidad y provocó el choque.

Posteriormente, se ve como una camioneta negra para recogerlos, pero regresan al sitio y disparan nuevamente contra víctimas desde el vehículo en movimiento, para finalmente escapar. Todo en 38 segundos.

DOS PIERDEN LA VIDA EN ATAQUE A BALAZOS

El impacto y las detonaciones generaron alarma entre habitantes y personas que se encontraban en las inmediaciones, quienes solicitaron servicios de emergencia.

Elementos de seguridad pública y paramédicos confirmaron la muerte de las dos personas a bordo del Volkswagen Jetta como consecuencia del ataque al no presentar signos vitales, el conducto no contaba con signos vitales en el vehículo, mientras que la otra persona fue trasladada al nosocomio, donde perdió la vida.

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La zona del hecho fue acordonada por elementos de seguridad de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato para evitar la alteración de la escena y preservar los posibles indicios relacionados con el ataque. Así como llevar a cabo las diligencias correspondientes.

Hasta el momento no se ha reportado personas detenidas por el ataque, ni se ha informado la identidad de las víctimas.

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Karla Velázquez

Karla Velázquez

Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

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Certificada en Periodismo de soluciones por el Centro Knight.

Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

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