Asesinan a Ramón Barajas, subcomandante de la Policía Municipal en Mexicali

El subcomandante del Grupo de Reacción Inmediata de la Policía Municipal de Mexicali , José Ramón Barajas Félix, fue asesinado a balazos este martes 22 de septiembre dentro de su domicilio. El ataque armado ocurrió en el ejido Oviedo Mota Reacomodo, ubicado en la zona del Valle de Mexicali, provocando una intensa movilización de los elementos de seguridad.

Dos sujetos encapuchados ingresaron a la vivienda del subcomandante y dispararon en más de 20 ocasiones con armas de alto poder. De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, el ataque ocurrió alrededor de las 13:21 horas, dejando a la víctima sin vida dentro del inmueble antes de que pudieran arribar los servicios de emergencia.

Los agresores escaparon del lugar a bordo de una camioneta tipo pick up Nissan Frontier de color gris y de modelo reciente. Testigos de la zona señalaron que los sospechosos huyeron a alta velocidad con rumbo a las vialidades principales que conectan al Valle de Mexicali.