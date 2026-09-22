Asesinan a Ramón Barajas, subcomandante de la Policía Municipal en Mexicali

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México
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    Asesinan a Ramón Barajas, subcomandante de la Policía Municipal en Mexicali
    Subcomandante de la Policía Municipal de Mexicali, Ramón Barajas. X

Sujetos armados atacaron al mando policial dentro de su domicilio; despliegan operativo de seguridad en el Valle de Mexicali.

El subcomandante del Grupo de Reacción Inmediata de la Policía Municipal de Mexicali, José Ramón Barajas Félix, fue asesinado a balazos este martes 22 de septiembre dentro de su domicilio. El ataque armado ocurrió en el ejido Oviedo Mota Reacomodo, ubicado en la zona del Valle de Mexicali, provocando una intensa movilización de los elementos de seguridad.

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Dos sujetos encapuchados ingresaron a la vivienda del subcomandante y dispararon en más de 20 ocasiones con armas de alto poder. De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, el ataque ocurrió alrededor de las 13:21 horas, dejando a la víctima sin vida dentro del inmueble antes de que pudieran arribar los servicios de emergencia.

Los agresores escaparon del lugar a bordo de una camioneta tipo pick up Nissan Frontier de color gris y de modelo reciente. Testigos de la zona señalaron que los sospechosos huyeron a alta velocidad con rumbo a las vialidades principales que conectan al Valle de Mexicali.

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OPERATIVO MASIVO DE BÚSQUEDA

Un amplio operativo de seguridad se activó en toda la región para intentar dar con el paradero de los responsables. En las labores de patrullaje y vigilancia participan elementos de la Policía Municipal, la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía General del Estado, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano.

Las autoridades estatales y federales mantienen retenes e inspecciones en los puntos de salida del municipio zonas colindantes. Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado de Baja California no ha informado sobre personas detenidas ni ha confirmado de manera oficial el móvil detrás del crimen.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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