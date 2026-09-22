Atacan a Guardia Tamaulipas en carretera Victoria-Monterrey; aseguran vehículos y cargadores
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Elementos de la Guardia Estatal repelieron la agresión sin que se reportaran personas lesionadas
CD VICTORIA, TAMPS.- Personas armadas atacaron a balazos a elementos de la Guardia Estatal, quienes repelieron la agresión sin que se reportaran personas lesionadas, en la carretera Victoria-Monterrey.
El hecho ocurrió hoy a la altura del Ejido El Barretal, en el municipio de Padilla. De acuerdo con la Vocería de Seguridad Tamaulipas, el ataque se derivó de un reporte sobre la presencia de personas armadas en la zona.
Al acudir al sitio, elementos de seguridad detectaron a los individuos, quienes emprendieron la huida y realizaron detonaciones contra las autoridades, por lo que los agentes repelieron la agresión.
ASEGURAN VEHÍCULO Y CARGADORES
Más adelante, sobre una brecha, el vehículo en el que se desplazaban los presuntos agresores se impactó contra un árbol y quedó abandonado.
En el lugar, las autoridades aseguraron el vehículo y varios cargadores.