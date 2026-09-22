Atacan a Guardia Tamaulipas en carretera Victoria-Monterrey; aseguran vehículos y cargadores

CD VICTORIA, TAMPS.- Personas armadas atacaron a balazos a elementos de la Guardia Estatal, quienes repelieron la agresión sin que se reportaran personas lesionadas, en la carretera Victoria-Monterrey.

El hecho ocurrió hoy a la altura del Ejido El Barretal, en el municipio de Padilla. De acuerdo con la Vocería de Seguridad Tamaulipas, el ataque se derivó de un reporte sobre la presencia de personas armadas en la zona.