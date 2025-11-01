Asesinan a sobrino de Hipólito Mora, fundador de las Autodefensas en Michoacán

México
1 noviembre 2025
    Familiares exigen explicación de autoridades que hasta ahora no han dado versión oficial del hecho. /FOTO: ESPECIAL

Murieron a tiros el productor citrícola Alejandro Torres Mora y su esposa; autoridades ya investigan

MORELIA, MICH.- El productor de limón Alejandro Torres Mora, sobrino del histórico comandante de autodefensas Hipólito Mora Chávez, y su esposa fueron ejecutados a tiros la madrugada de este sábado en la tenencia de La Ruana, municipio de Tierra Caliente, confirmaron fuentes locales.

De acuerdo con familiares, ambos habían regresado recientemente de Estados Unidos, donde residían; la mujer acompañaba al productor a Michoacán cuando ocurrió la agresión en su domicilio, sin que hasta ahora se haya emitido versión oficial de parte de las autoridades.

La ejecución ocurrió cuando agentes municipales atendieron el llamado desde la cuarta manzana de la colonia Centro de La Ruana, tras escuchar disparos. Al llegar, confundieron inicialmente el incidente con un robo o ataque común, sin prever el vínculo que tenía la víctima con el grupo de autodefensas fundado por Hipólito Mora.

Familiares agrupados en la comunidad denunciaron que los cuerpos presentaban huellas de tortura antes de la ejecución, hecho que agrava la gravedad del homicidio y alimenta la exigencia de esclarecimiento. “Queremos saber qué pasó, por qué lo mataron y dónde están los culpables”, demandó un allegado que prefirió omitir su nombre por seguridad.

La zona de La Ruana ha sido escenario de enfrentamientos recientes entre células del crimen organizado y remanentes de autodefensas, en una pugna por el control de las rutas del limón y otras economías ilegales. Analistas de seguridad sostienen que el homicidio de Torres Mora puede responder a la reconfiguración de alianzas entre grupos delictivos en la región.

Hasta el cierre de esta edición, la Fiscalía General del Estado de Michoacán no había emitido comunicado oficial ni identificado a responsables. Esto refuerza el reclamo de la población sobre la impunidad en asesinatos que involucran a figuras vinculadas al movimiento de autodefensas.

Por su parte, organizaciones de productores citrícolas locales expresaron su preocupación por el impacto que este tipo de violencia tiene en la producción de limón, principal cultivo de La Tierra Caliente, y pidieron la presencia inmediata de fuerzas federales para garantizar la seguridad de la población rural.

La muerte de Alejandro Torres Mora y su esposa se inserta en un contexto de incremento en asesinatos de defensores agropecuarios en Michoacán, donde el control territorial, las amenazas a productores y la debilidad institucional convergen en una crisis de derechos humanos. Con información de El Universal

