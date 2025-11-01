Flores, historia y justicia: Sheinbaum rinde homenaje a las mujeres que dieron raíz a México

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inauguró la tradicional ofrenda de Día de Muertos en Palacio Nacional, dedicada este año a las mujeres indígenas de México, a quienes reconoció como “las ancestras de nuestra nación”.

Acompañada por integrantes de la Secretaría de Cultura y del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), la mandataria destacó que el altar 2025, titulado “Cinco altares, un solo sentir”, busca honrar la sabiduría, el arte y la resistencia de las mujeres que forjaron la identidad cultural del país.

“Es una tradición hermosísima del pueblo de México, distinta a la de otras culturas, una visión de la muerte que viene de los pueblos originarios”, expresó Sheinbaum, al compartir un recorrido por la ofrenda a través de sus redes sociales.

El altar fue construido en colaboración con cinco comunidades indígenas, que aportaron elementos simbólicos y rituales de sus regiones. “Cada pétalo de cempasúchil marca el camino de regreso para aquellas mujeres que sembraron vida en su paso por la tierra”, dijo la presidenta.

Agregó que la ofrenda celebra a las mujeres que cuidaron la milpa, curaron con hierbas, contaron historias bajo la luna y defendieron su territorio y su lengua. “Siguen aquí, en la voz del viento y en el pulso de la tierra. Esta ofrenda es para ellas, por su fuerza, su sabiduría y su amor”, afirmó.

Por su parte, la Secretaría de Cultura subrayó que el altar representa “la presencia viva de los seres amados que nos visitan cada año” y reafirma la continuidad de los pueblos indígenas en la historia de México.