Flores, historia y justicia: Sheinbaum rinde homenaje a las mujeres que dieron raíz a México

Noticias
/ 1 noviembre 2025
    Flores, historia y justicia: Sheinbaum rinde homenaje a las mujeres que dieron raíz a México
    Ofrenda celebra a las mujeres que cuidaron la milpa, curaron con hierbas, contaron historias bajo la luna y defendieron su territorio y su lengua, señaló Claudia Sheinbaum. /FOTO: CUARTOSCURO

La Presidenta inauguró la ofrenda de Día de Muertos 2025 en Palacio Nacional, dedicada a las mujeres indígenas y construida con el trabajo simbólico de cinco pueblos originarios

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inauguró la tradicional ofrenda de Día de Muertos en Palacio Nacional, dedicada este año a las mujeres indígenas de México, a quienes reconoció como “las ancestras de nuestra nación”.

Acompañada por integrantes de la Secretaría de Cultura y del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), la mandataria destacó que el altar 2025, titulado “Cinco altares, un solo sentir”, busca honrar la sabiduría, el arte y la resistencia de las mujeres que forjaron la identidad cultural del país.

TE PUEDE INTERESAR: Muere en prisión empleado implicado en el caso del Crematorio Plenitud en Ciudad Juárez

“Es una tradición hermosísima del pueblo de México, distinta a la de otras culturas, una visión de la muerte que viene de los pueblos originarios”, expresó Sheinbaum, al compartir un recorrido por la ofrenda a través de sus redes sociales.

El altar fue construido en colaboración con cinco comunidades indígenas, que aportaron elementos simbólicos y rituales de sus regiones. “Cada pétalo de cempasúchil marca el camino de regreso para aquellas mujeres que sembraron vida en su paso por la tierra”, dijo la presidenta.

TE PUEDE INTERESAR: Evacuan a asistentes a celebración de Halloween por desplome de techo de antro, en NL

Agregó que la ofrenda celebra a las mujeres que cuidaron la milpa, curaron con hierbas, contaron historias bajo la luna y defendieron su territorio y su lengua. “Siguen aquí, en la voz del viento y en el pulso de la tierra. Esta ofrenda es para ellas, por su fuerza, su sabiduría y su amor”, afirmó.

Por su parte, la Secretaría de Cultura subrayó que el altar representa “la presencia viva de los seres amados que nos visitan cada año” y reafirma la continuidad de los pueblos indígenas en la historia de México.

Finalmente, Sheinbaum resaltó el valor del cempasúchil, símbolo central de la festividad, y recordó su origen prehispánico. “Esta flor es nativa de México; donde la encuentren, sepan que nació aquí, en Mesoamérica”, señaló la mandataria entre flores, pan de muerto y veladoras que iluminan el patio central de Palacio Nacional. Con información de El Universal

Temas


Día De Muertos
Presidencia

Localizaciones


CDMX

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


SEGOB

true

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
En contraste, muertes en accidentes tienen tendencia irregular en 2025: van más que en 2020, pero menos que en 2024.

Coahuila: En 6 años, aumentan ¡142%! lesionados en accidentes de tránsito
Coahuila quiere entrar al mapa de los chips

Coahuila quiere entrar al mapa de los chips
Estudios revelan la situación en la que se encuentra el Río Colorado, pero no se detalla actualidad de Río Bravo.

Debe México aumentar 52% entregas de agua a EU para ponerse al corriente en 5 años
En el homenaje póstumo celebrado este domingo en Uruapan, la esposa de Carlos Manzo, alcalde asesinado, destacó la valentía de su esposo.

‘Mataron al mejor presidente de México’: Dan último adiós a Carlos Manzo, alcalde de Uruapan
Madres de familia revisan los dulces recolectados por sus hijos tras hallar alfileres incrustados.

‘Terror en redes’ alerta a familias en Coahuila: hallan alfileres y agujas en dulces de Halloween
En caso de requerirse, se contempla su traslado a hospitales de alta especialidad en la Ciudad de México.

Luchan por su vida tras tragedia en Hermosillo: 15 hospitalizados y dos en estado crítico
Desde thrillers hasta comedias y fantasía, noviembre llega cargado de estrenos imperdibles en las plataformas digitales, con títulos que prometen mantener a los espectadores pegados a la pantalla durante todo el mes.

¿Qué vas a ver? Noviembre está lleno de estrenos en el streaming ¡Te dejamos los más top!
Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, fue asesinado durante un acto público el pasado 1 de noviembre.

Además de Carlos Manzo en Uruapan... ¿Qué otros alcaldes han sido asesinados en Michoacán?