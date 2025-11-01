Deportarán a dos estadounidenses de la Ciudad de México por tener órdenes de arresto en su país

El primero de noviembre se reportó que dos personas, buscadas en los Estados Unidos, fueron detenidas en la Ciudad de México.

Se denuncia que ambos individuos están, presuntamente, vinculados con conspiración criminal. Los dos son ciudadanos estadounidenses tienen órdenes de arresto en el estado de Pennsylvania.

Fueron identificados como Anthony ‘N’ y Pablo ‘N’. Se estima que residían en México para evitar ser detenidos por las autoridades estadounidenses, ya que ambos han sido denunciados por delitos de conspiración criminal y organizaciones corruptas.

El arresto ocurrió gracias a que agentes de seguridad fueron informados sobre los perfiles de posibles sospechosos que habitaban en la CDMX con órdenes de arresto en el extranjero. Los arrestos sucedieron en la alcaldía de Cuauhtémoc y en la alcaldía de Magdalena Contreras.

Los detenidos fueron transferidos al Instituto Nacional de Migración; se gestionará su deportación.