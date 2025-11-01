Deportarán a dos estadounidenses de la Ciudad de México por tener órdenes de arresto en su país

México
/ 1 noviembre 2025
En coordinación con elementos de seguridad y fiscalía, el Instituto Nacional de Migración deportará a dos acusados de conspiración criminal

El primero de noviembre se reportó que dos personas, buscadas en los Estados Unidos, fueron detenidas en la Ciudad de México.

Se denuncia que ambos individuos están, presuntamente, vinculados con conspiración criminal. Los dos son ciudadanos estadounidenses tienen órdenes de arresto en el estado de Pennsylvania.

Fueron identificados como Anthony ‘N’ y Pablo ‘N’. Se estima que residían en México para evitar ser detenidos por las autoridades estadounidenses, ya que ambos han sido denunciados por delitos de conspiración criminal y organizaciones corruptas.

El arresto ocurrió gracias a que agentes de seguridad fueron informados sobre los perfiles de posibles sospechosos que habitaban en la CDMX con órdenes de arresto en el extranjero. Los arrestos sucedieron en la alcaldía de Cuauhtémoc y en la alcaldía de Magdalena Contreras.

Los detenidos fueron transferidos al Instituto Nacional de Migración; se gestionará su deportación.

Temas


Policía
Seguridad
Investigaciones

Localizaciones


CDMX
Estados Unidos

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

