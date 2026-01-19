Asesinan a subcomandante de la FGE en Ensenada; investigan ataque armado y vehículos incendiados

México
/ 19 enero 2026
    Asesinan a subcomandante de la FGE en Ensenada; investigan ataque armado y vehículos incendiados
    Israel Ortiz Castillo, subcomandante operativo de la Fiscalía de Baja California, fue asesinado a balazos en Ensenada; autoridades investigan el homicidio y el hallazgo de dos vehículos incendiados VANGAURDIA

Elementos de seguridad resguardan la zona del ataque en Ensenada, donde fue asesinado Israel Ortiz Castillo, subcomandante operativo de la Fiscalía de Baja California

Israel Ortiz Castillo, quien se desempeñaba como subcomandante operativo de la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE), fue asesinado a balazos durante el fin de semana en el municipio de Ensenada, en un hecho en el que también fueron localizados dos vehículos incendiados en las inmediaciones del lugar del ataque.

De acuerdo con la información disponible, el ataque ocurrió alrededor de las 23:00 horas del viernes 16 de enero, en la calle Faisanes de la colonia La Joyita, en el puerto de Ensenada. Los primeros reportes indican que Israel Ortiz Castillo se encontraba a bordo de una patrulla cuando fue atacado con disparos de arma de fuego.

Tras la agresión, se movilizaron elementos de corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia, quienes confirmaron el fallecimiento del mando operativo y procedieron a acordonar la zona para el levantamiento de indicios y el inicio de las diligencias correspondientes.

INVESTIGAN RELACIÓN CON OPERATIVO PREVIO EN ENSENADA

De manera extraoficial, trascendió que Ortiz Castillo habría estado a cargo de un operativo reciente en el que murió un joven de 21 años de edad. Dichos hechos se registraron el pasado 12 de enero en la colonia Terrazas El Gallo, también en Ensenada, cuando agentes ministeriales intentaban ejecutar una orden de aprehensión en contra de Martín “N”, expolicía y padre de la víctima, quien contaba con un mandamiento judicial vigente.

Las autoridades no han confirmado de manera oficial si existe una relación directa entre ambos acontecimientos, aunque las líneas de investigación se mantienen abiertas.

HALLAZGO DE VEHÍCULOS INCENDIADOS

Como parte del despliegue posterior al ataque, las autoridades localizaron dos vehículos incendiados al final de la prolongación Ruiz. Se trata de un automóvil Honda y un Hyundai Elantra, los cuales fueron asegurados como posibles indicios relacionados con los hechos.

Personal especializado realizó el procesamiento de la escena para recabar evidencia que permita avanzar en la investigación y esclarecer las circunstancias del homicidio.

TRAYECTORIA RECIENTE DEL SUBCOMANDANTE

Sobre Israel Ortiz Castillo se informó que, de manera reciente, había dejado el cargo de subcomandante operativo. No obstante, al momento del ataque se encontraba a bordo de una unidad oficial, lo que forma parte de las indagatorias que realiza la Fiscalía estatal.

POSICIONAMIENTO DE LA FISCALÍA DE BAJA CALIFORNIA

La fiscal general del estado, Ma. Elena Andrade Ramírez, condenó el asesinato del exsubcomandante de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) en Ensenada. A través de un posicionamiento difundido a la prensa el sábado 17 de enero, señaló que se están llevando a cabo todas las diligencias necesarias para esclarecer los hechos.

En el comunicado, la Fiscalía General del Estado expresó su pésame y solidaridad con la familia, seres queridos y compañeros de Ortiz Castillo, además de reconocer su trayectoria y servicio en materia de seguridad pública.

La FGE reiteró que las investigaciones continúan para identificar y detener a los responsables del ataque, en el marco de las acciones que se han realizado en otros casos de agresiones contra elementos de las fuerzas del orden. Las autoridades señalaron que conforme avance el proceso se dará a conocer información oficial adicional.

Temas


Asesinatos
Ataques
Violencia

Localizaciones


Baja California
Ensenada

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

