Investigan a 20 policías municipales de Mexicali por desapariciones y fosas clandestinas

La fiscal general del Estado de Baja California, Ma. Elena Andrade Ramírez informó que al menos 20 carpetas de investigación se encuentran abiertas en contra de elementos de la Policía Municipal de Mexicali, por su presunta relación con casos de desaparición de personas y con las fosas clandestinas localizadas en la reserva ambiental de la colonia Miguel Alemán, en la capital del estado. La información fue dada a conocer el miércoles 14 de enero durante la conferencia matinal de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, en el contexto de los recientes hallazgos realizados en la zona, donde hasta esa fecha se habían localizado cinco fosas y un total preliminar de 11 cuerpos, tras la presión ejercida por colectivos de búsqueda de personas desaparecidas de la región. TE PUEDE INTERESAR: Hallan decapitado a agente ministerial en Tamaulipas REALIZAN INVESTIGACIONES PARA IDENTIFICAR LA FECHA DE MUERTE DE LOS CUERPOS ENCONTRADOS Ante cuestionamientos de la prensa local sobre la posible antigüedad reciente de algunas de las víctimas, la fiscal explicó que el Instituto de Ciencias Forenses se encuentra realizando los trabajos técnicos correspondientes para determinar con precisión el número de cuerpos, así como el cronotanatodiagnóstico, es decir, la data de muerte de las personas localizadas. Andrade Ramírez detalló que algunas de las víctimas fueron encontradas calcinadas, lo que complica los procesos de identificación y comparación genética. Por esta razón, señaló que no es posible, por el momento, confirmar de manera científica una cifra definitiva sobre el número total de restos humanos encontrados. “Por respeto a los propios hallazgos y a los familiares, no quisiera, no puedo en este momento confirmar científicamente el número mencionado. Puede ser alrededor por los restos visibles que se advierten, como la cabeza de los cuerpos humanos, por eso estamos pendientes. Esperamos próximamente darles un resultado formal”, señaló.

ANTECEDENTES DE HALLAZGOS EN LA MISMA RESERVA AMBIENTAL La fiscal recordó que en 2023, durante la gestión del entonces fiscal general Ricardo Iván Carpio Sánchez, se detectaron 22 restos óseos en otra zona de la misma reserva ambiental. En aquel momento, la búsqueda fue interrumpida por la propia Fiscalía General del Estado. Con base en estos antecedentes, medios locales han señalado que, en un periodo aproximado de dos años, podrían haberse localizado al menos 33 restos óseos en esta parte de la capital de Baja California, aunque la cifra continúa siendo variable y sujeta a confirmación pericial. La reserva ambiental de la colonia Miguel Alemán abarca más de mil hectáreas, lo que ha requerido operativos amplios de búsqueda, apoyados por binomios caninos especializados en la detección de restos humanos. CUERPOS ENCONTRADOS EN RESERVA PODRÍAN TENER DE ENTRE 3 A 5 AÑOS DE FALLECIDOS Ma. Elena Andrade Ramírez informó que, anteriormente, Baja California contaba únicamente con tres genetistas para realizar este tipo de trabajos periciales. Actualmente, el número se incrementó a 33 especialistas, de los cuales 30 se encuentran trabajando tanto en campo como en gabinete para agilizar los estudios de identificación. De acuerdo con observaciones preliminares de servicios periciales, la mayoría de los cuerpos localizados podría tener una antigüedad estimada de entre tres y cinco años. No obstante, algunos restos aparentan ser de una temporalidad menor a un año, aunque esta información aún no ha sido formalizada mediante dictámenes científicos.