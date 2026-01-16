Investigan a 20 policías municipales de Mexicali por desapariciones y fosas clandestinas

México
/ 16 enero 2026
    Investigan a 20 policías municipales de Mexicali por desapariciones y fosas clandestinas
    La fiscal general de Baja California, Ma. Elena Andrade Ramírez, dio a conocer los avances de las investigaciones sobre las fosas localizadas en la colonia Miguel Alemán durante una conferencia encabezada por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda CUARTOSCURO

La Fiscalía de Baja California informó que existen al menos 20 carpetas de investigación abiertas contra elementos de la Policía Municipal de Mexicali

La fiscal general del Estado de Baja California, Ma. Elena Andrade Ramírez informó que al menos 20 carpetas de investigación se encuentran abiertas en contra de elementos de la Policía Municipal de Mexicali, por su presunta relación con casos de desaparición de personas y con las fosas clandestinas localizadas en la reserva ambiental de la colonia Miguel Alemán, en la capital del estado.

La información fue dada a conocer el miércoles 14 de enero durante la conferencia matinal de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, en el contexto de los recientes hallazgos realizados en la zona, donde hasta esa fecha se habían localizado cinco fosas y un total preliminar de 11 cuerpos, tras la presión ejercida por colectivos de búsqueda de personas desaparecidas de la región.

REALIZAN INVESTIGACIONES PARA IDENTIFICAR LA FECHA DE MUERTE DE LOS CUERPOS ENCONTRADOS

Ante cuestionamientos de la prensa local sobre la posible antigüedad reciente de algunas de las víctimas, la fiscal explicó que el Instituto de Ciencias Forenses se encuentra realizando los trabajos técnicos correspondientes para determinar con precisión el número de cuerpos, así como el cronotanatodiagnóstico, es decir, la data de muerte de las personas localizadas.

Andrade Ramírez detalló que algunas de las víctimas fueron encontradas calcinadas, lo que complica los procesos de identificación y comparación genética. Por esta razón, señaló que no es posible, por el momento, confirmar de manera científica una cifra definitiva sobre el número total de restos humanos encontrados.

“Por respeto a los propios hallazgos y a los familiares, no quisiera, no puedo en este momento confirmar científicamente el número mencionado. Puede ser alrededor por los restos visibles que se advierten, como la cabeza de los cuerpos humanos, por eso estamos pendientes. Esperamos próximamente darles un resultado formal”, señaló.

MEXICALI BAJA CALIFORNIA 15 ENERO 2026.-Una quinta fosa clandestina fue localizada en la colonia Miguel Alemán, en el Valle de Mexicali, durante los trabajos de búsqueda que realizan colectivos de familiares de personas desaparecidas en coordinación con autoridades. CUARTOSCURO

ANTECEDENTES DE HALLAZGOS EN LA MISMA RESERVA AMBIENTAL

La fiscal recordó que en 2023, durante la gestión del entonces fiscal general Ricardo Iván Carpio Sánchez, se detectaron 22 restos óseos en otra zona de la misma reserva ambiental. En aquel momento, la búsqueda fue interrumpida por la propia Fiscalía General del Estado.

Con base en estos antecedentes, medios locales han señalado que, en un periodo aproximado de dos años, podrían haberse localizado al menos 33 restos óseos en esta parte de la capital de Baja California, aunque la cifra continúa siendo variable y sujeta a confirmación pericial.

La reserva ambiental de la colonia Miguel Alemán abarca más de mil hectáreas, lo que ha requerido operativos amplios de búsqueda, apoyados por binomios caninos especializados en la detección de restos humanos.

CUERPOS ENCONTRADOS EN RESERVA PODRÍAN TENER DE ENTRE 3 A 5 AÑOS DE FALLECIDOS

Ma. Elena Andrade Ramírez informó que, anteriormente, Baja California contaba únicamente con tres genetistas para realizar este tipo de trabajos periciales. Actualmente, el número se incrementó a 33 especialistas, de los cuales 30 se encuentran trabajando tanto en campo como en gabinete para agilizar los estudios de identificación.

De acuerdo con observaciones preliminares de servicios periciales, la mayoría de los cuerpos localizados podría tener una antigüedad estimada de entre tres y cinco años. No obstante, algunos restos aparentan ser de una temporalidad menor a un año, aunque esta información aún no ha sido formalizada mediante dictámenes científicos.

MEXICALI BAJA CALIFORNIA 15 ENERO 2026.Con este hallazgo preliminar, suman al menos 11 cuerpos localizados en la zona, luego de que en fosas anteriores se encontraran diez. Autoridades informaron que la detección se dio tras identificar una remoción irregular de tierra y la confirmación de posibles restos humanos por parte de la unidad K9, por lo que peritos continúan procesando el sitio en un área donde no se descartan nuevos hallazgos. CUARTOSCURO

INVESTIGAN A POLICÍAS MUNICIPALES DE MEXICALI POR SU POSIBLE PARTICIPACIÓN EN DESAPARICIONES FORZADAS

La fiscal general confirmó que se ha detectado la presunta intervención de corporaciones policiales en los hechos investigados. Señaló que, en semanas recientes, fueron detenidos cuatro policías municipales, además de tres más el pasado 13 de diciembre, por su presunta relación con la desaparición de dos jóvenes del Valle de Mexicali y de cuatro personas originarias de Tijuana.

De acuerdo con lo expuesto por la funcionaria, en uno de los casos, los agentes involucrados habrían intervenido directamente para sustraer a las víctimas de una actuación policial en curso.

“Ellos se metieron, prácticamente le arrebataron la intervención a policías leales, honrados, que sí estaban haciendo una intervención y desaparecieron estas personas, en plena luz del día, y jamás se volvió a saber de ellas”, explicó.

AGENTES HABRÍA TRABAJADO DE LA MANO CON ORGANIZACIONES CRIMINALES

Andrade Ramírez agregó que algunos de los agentes investigados también habrían participado en un convoy que brindó protección a Josué Godínez Fernández, alias “El Pitufo”, presunto integrante del grupo criminal conocido como Los Rusos, hecho que fue documentado en un video difundido durante 2024.

Asimismo, indicó que en el hallazgo anterior, aproximadamente la mitad de los cuerpos identificados correspondían a personas originarias de San Luis Río Colorado, Sonora, lo que, de acuerdo con la fiscal, coincide con la dinámica criminal registrada en ese corredor regional.

“Llevamos aproximadamente seis agentes municipales, de aquí de Mexicali, sobre todo del Valle donde se dio ese fenómeno de las fosas... tenemos al menos 20 casos más de investigación para poder resolver a fondo este caso”, señaló.

EXISTEN 20 CARPETAS DE INVESTIGACIÓN VINCULADAS CON POLICÍAS MUNICIPALES

La fiscal general reiteró que las 20 carpetas de investigación abiertas están dirigidas contra agentes de la Policía Municipal de Mexicali. Precisó que estos casos representan una minoría dentro de una corporación conformada por aproximadamente mil 800 elementos.

“Pero esos, inclusive, deshonran el uniforme, traicionan a su corporación, y ponen en riesgo a la ciudadanía y a sus propios compañeros. La investigación está abierta a toda la corporación y caiga quien caiga”, afirmó.

Las indagatorias continúan abiertas y las autoridades estatales mantienen los trabajos de búsqueda, identificación forense y análisis de responsabilidades penales en torno a los hallazgos registrados en la colonia Miguel Alemán.

Con infoormación de Proceso

