$!Asesinan al periodista Hamurabi Huesca en ataque armado en Pinotepa Nacional, Oaxaca

Hamurabi Huesca Manzano, director del portal de noticias Pinotepa Comunica, fue asesinado durante un ataque armado registrado la tarde de este viernes en su domicilio, ubicado en Santiago Pinotepa Nacional, en la región de la Costa de Oaxaca. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) estableció como una de las principales líneas de investigación que el periodista no era el objetivo inicial de la agresión, sino un hombre identificado como “El Darío”, a quien la dependencia señala como presunto generador de violencia en la zona.

De acuerdo con la Fiscalía, Huesca también trabajaba como taxista y se encontraba en el inmueble a la espera de brindar un servicio de transporte al hombre señalado como blanco del ataque. Durante la agresión, el comunicador recibió impactos de bala y murió en el lugar. La dependencia informó que otras dos personas fallecieron en los hechos: el hombre identificado como D. A. S. A., alias “El Darío”, quien murió horas después en un hospital regional, y una tercera víctima identificada con las iniciales O. F. M. M. FISCALÍA DE OAXACA INVESTIGA DISPUTA ENTRE GRUPOS CRIMINALES Según el reporte oficial, el ataque ocurrió en un inmueble situado en el cruce de las calles 13ª Sur y 9ª Poniente, en la colonia Planta y Porvenir, en Santiago Pinotepa Nacional. La FGEO señaló que, a partir de las primeras diligencias de campo, inteligencia y gabinete, una de las principales líneas de investigación apunta a una disputa entre células criminales que operan en la región de la Costa de Oaxaca. La institución también informó que el grupo armado presuntamente responsable de la agresión ya fue identificado a partir de las investigaciones iniciales realizadas por los Agentes Estatales de Investigación. Sin embargo, la información proporcionada no detalla si hay personas detenidas por estos hechos.

HAMURABI HUESCA HABRÍA QUEDADO EN MEDIO DEL ATAQUE La mecánica de los hechos descrita por la Fiscalía indica que el grupo armado llegó al inmueble donde Huesca esperaba a su cliente para trasladarlo en una unidad de alquiler. Cuando los agresores dispararon contra “El Darío”, el periodista también fue alcanzado por los proyectiles y perdió la vida en el sitio. El hombre señalado como objetivo del ataque resultó herido y fue llevado de urgencia a un hospital regional, donde falleció horas después. La tercera víctima, identificada como O. F. M. M., también murió durante el mismo episodio, de acuerdo con el reporte de la dependencia. La Fiscalía precisó que las circunstancias de los tres fallecimientos forman parte de las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes. DESPLIEGAN EQUIPO MINISTERIAL PARA INVESTIGAR EL TRIPLE HOMICIDIO Tras recibir el reporte de las detonaciones, la Vicefiscalía Regional de la Costa desplegó un equipo multidisciplinario integrado por agentes de investigación, peritos y ministerios públicos. El personal realizó el procesamiento de la escena y la recolección de indicios para integrar la carpeta de investigación. La FGEO aseguró que continuaría con las diligencias para localizar a los responsables y presentarlos ante la justicia. La principal línea de investigación comunicada por la Fiscalía relaciona el ataque con una disputa entre grupos criminales; no obstante, las indagatorias deberán establecer las circunstancias precisas de los hechos y la participación de las personas involucradas.

HAMURABI HUESCA FUNDÓ EL PORTAL PINOTEPA COMUNICA Hamurabi Huesca Manzano desarrolló su trayectoria como comunicador en distintos medios de la Costa de Oaxaca antes de fundar Pinotepa Comunica, un portal dedicado a difundir información sobre Santiago Pinotepa Nacional y municipios de la región. La página reunió alrededor de 52 mil seguidores en Facebook y se describía como un “Medio Informativo de la Costa”, bajo la categoría de periodista. Además de su labor informativa, Huesca trabajaba como taxista, actividad que, de acuerdo con la primera reconstrucción de la Fiscalía, realizaba cuando ocurrió el ataque armado en el que perdió la vida.