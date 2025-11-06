Asesinan en Oaxaca a Guadalupe Urban, regidora del PVEM

    Asesinan en Oaxaca a Guadalupe Urban, regidora del PVEM
    El Ayuntamiento y el PVEM en Oaxaca condenaron los hechos y pidieron que se llegue a verdad del crimen. FOTO: ESPECIAL

La edil de San Juan Cacahuatepec, Oaxaca, fue agredida a balazos cuando salía de su domicilio en camioneta

Sujetos armados ejecutaron a Guadalupe Urban Ceballos, regidora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) del Ayuntamiento de San Juan Cacahuatepec, Oaxaca, cuando salía de su domicilio en San Antonio Ocotlán.

De acuerdo con los primeros reportes, el asesinato ocurrió la mañana de este jueves, cuando la militante del PVEM fue interceptada por sujetos armados cuando Urban salía de su domicilio en su camioneta.

El vehículo fue encontrado estacionado con la regidora ya sin vida sobre la carretera que conecta a San Juan Cacahuatepec con San Antonio Ocotlán. Los agresores habrían disparado en varias ocasiones y huyeron del lugar.

Habitantes de la zona alertaron a la policía municipal del hecho, que acudió al lugar para confirmar el deceso de la regidora, por lo que se acordonó el sitio.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca inició una carpeta de investigación para recabar indicios del crimen e identificar a los presuntos responsables para determinar el móvil de la agresión.

Autoridades no han dado a conocer si la edil había recibido alguna amenaza o si tenía conflictos vinculados con su labor que pudieran incidir en el crimen.

Urban Ceballos era regidora de Parques y Jardines, al que accedió por la vía de representación proporcional en la administración municipal morenista de San Juan Cacahuatepec 2025-2027. Su trabajo estaba enfocado en temas comunitarios, servicios locales y el mantenimiento de espacios públicos dentro del municipio.

El Ayuntamiento condenó el asesinato contra la funcionaria a la que calificó como “comprometida con las causas de su comunidad y con el fortalecimiento de la vida democrática” del municipio.

“Este cobarde hecho representa una grave afrenta a las instituciones y a los valores que nos rigen como sociedad. No podemos permitir que la violencia pretenda silenciar la voz de quienes trabajan por el bienestar común. Exigimos a las autoridades competentes una investigación inmediata, seria y con resultados, que lleve ante la justicia a los responsables de este lamentable crimen. La impunidad no puede ser tolerada en un Estado de Derecho.

“En San Juan Cacahuatepec rechazamos todo acto de violencia que lastime a nuestras familias y a nuestras comunidades. Hoy más que nunca, hacemos un llamado a la unidad, al respeto y a la justicia. Este cobarde acto, no debe quedar impune. ¡Justicia!”, demandó.

El PVEM en Oaxaca, al cual pertenecía la regidora, emitió un comunicado para condenar el asesinato.

“El Partido Verde Ecologista de México en Oaxaca lamenta profundamente y condena enérgicamente el asesinato de nuestra compañera Guadalupe Urban Ceballos, regidora del Partido Verde en el Municipio de Santiago Cacahuatepec. Expresamos nuestra solidaridad y más sentido pésame a su familia, amigos y comunidad. Confiamos que las autoridades competentes realizarán una investigación pronta, exhaustiva y transparente para que este lamentable hecho no quede impune”, señala el comunicado.

El crimen se suma a otros sucesos violentos recientes en la Costa de Oaxaca. El 31 de octubre pasado fue víctima de un ataque armado Gerardo López García, aspirante independiente a la alcaldía de San Pablo Coatlán. Él resultó ileso, pero su primo y chofer, Misael Medina, murió en el ataque.

