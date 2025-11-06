SSPC detiene a 5 miembros de células criminales en Sinaloa; Harfuch confirma arresto del ‘Calamaco’
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
Organizaciones
En dos acciones diferentes en Sinaloa, elementos de seguridad ejecutaron la detención de cinco personas con presuntos vínculos a células delictivas
A través de un breve mensaje, el titular de la Secretaría de Seguridad y protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó dos operaciones en el estado de Sinaloa, que tuvieron como resultado la captura de cinco personas relacionadas con grupos delictivos generadores de violencia en la región.
El comunicado oficial indica que los operativos fueron realizados y coordinados entre elementos de la SSPC, Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaria de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional (GN).
TE PUEDE INTERESAR: Joven de 17 años asesinó a Carlos Manzo, alcalde de Uruapan; identifican su cuerpo
ASÍ FUE LA DETENCIÓN DE LOS 5 SUJETOS PRESUNTOS GENERADORES DE VIOLENCIA EN SINALOA
En primera instancia, en la sindicatura de El Habal, en Mazatlán, agentes de seguridad desarrollaron líneas de investigación sobre las actividades delictivas de una célula del crimen organizado, a través de las cuales pudieron obtener la ubicación de los presuntos.
Una vez confirmada la localización, se procedió a la detención de dos hombres identificados como Juan Carlos ‘N’, alias ‘Calamaco’, y Jesús ‘N’, relacionados con delitos de homicidio y venta de droga.
A los masculinos se les aseguró un arma de fuego larga, tres cargadores, tres equipos de radio comunicación y un vehículo con reporte de robo.
En un segundo evento, miembros del equipo de seguridad realizaban patrullajes en un camino de la sindicatura de Alcoyonqui, en Culiacán, cuando detectaron a tres sujetos armados que se trasladaban en una camioneta sin placas de circulación.
Los efectivos marcaron el alto al vehículo, para mantener la situación controlada sin poner en peligro la seguridad de los habitantes. Una vez detenidos, procedieron a una revisión según los protocolos de actuación y con respeto a los derechos humanos.
En el móvil, se encontraron dos armas de fuego cortas y un arma de fuego larga. Tras realizar un cruce de información, los agentes tuvieron conocimiento de que la camioneta contaba con reporte de robo.
Los hombres también vinculados células delictivas, de 20, 21 y 23 años de edad, fueron detenidos e informados de sus derechos.
El armamento asegurado, junto con las personas arrestadas, fueron puestos a disposición de un agente del Ministerio Público, quien determinará su situación legal.
TE PUEDE INTERESAR: Encuentran a familia asesinada, incluyendo a niña de 10 años; investigan conflicto laboral
“Con estas acciones, las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada para detener a personas que laceran a la sociedad”.