SSPC detiene a 5 miembros de células criminales en Sinaloa; Harfuch confirma arresto del ‘Calamaco’

México
/ 6 noviembre 2025
    En dos acciones, elementos de seguridad federales detuvieron a cinco personas presuntamente vinculadas a células del crimen organizado, en Sinaloa. FOTO: SSPC

En dos acciones diferentes en Sinaloa, elementos de seguridad ejecutaron la detención de cinco personas con presuntos vínculos a células delictivas

A través de un breve mensaje, el titular de la Secretaría de Seguridad y protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó dos operaciones en el estado de Sinaloa, que tuvieron como resultado la captura de cinco personas relacionadas con grupos delictivos generadores de violencia en la región.

El comunicado oficial indica que los operativos fueron realizados y coordinados entre elementos de la SSPC, Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaria de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional (GN).

ASÍ FUE LA DETENCIÓN DE LOS 5 SUJETOS PRESUNTOS GENERADORES DE VIOLENCIA EN SINALOA

En primera instancia, en la sindicatura de El Habal, en Mazatlán, agentes de seguridad desarrollaron líneas de investigación sobre las actividades delictivas de una célula del crimen organizado, a través de las cuales pudieron obtener la ubicación de los presuntos.

Una vez confirmada la localización, se procedió a la detención de dos hombres identificados como Juan Carlos ‘N’, alias ‘Calamaco’, y Jesús ‘N’, relacionados con delitos de homicidio y venta de droga.

A los masculinos se les aseguró un arma de fuego larga, tres cargadores, tres equipos de radio comunicación y un vehículo con reporte de robo.

En un segundo evento, miembros del equipo de seguridad realizaban patrullajes en un camino de la sindicatura de Alcoyonqui, en Culiacán, cuando detectaron a tres sujetos armados que se trasladaban en una camioneta sin placas de circulación.

Los efectivos marcaron el alto al vehículo, para mantener la situación controlada sin poner en peligro la seguridad de los habitantes. Una vez detenidos, procedieron a una revisión según los protocolos de actuación y con respeto a los derechos humanos.

En el móvil, se encontraron dos armas de fuego cortas y un arma de fuego larga. Tras realizar un cruce de información, los agentes tuvieron conocimiento de que la camioneta contaba con reporte de robo.

Los hombres también vinculados células delictivas, de 20, 21 y 23 años de edad, fueron detenidos e informados de sus derechos.

El armamento asegurado, junto con las personas arrestadas, fueron puestos a disposición de un agente del Ministerio Público, quien determinará su situación legal.

“Con estas acciones, las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada para detener a personas que laceran a la sociedad”.

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

