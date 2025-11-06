SSPC detiene a 5 miembros de células criminales en Sinaloa; Harfuch confirma arresto del ‘Calamaco’

A través de un breve mensaje, el titular de la Secretaría de Seguridad y protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó dos operaciones en el estado de Sinaloa, que tuvieron como resultado la captura de cinco personas relacionadas con grupos delictivos generadores de violencia en la región.

El comunicado oficial indica que los operativos fueron realizados y coordinados entre elementos de la SSPC, Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaria de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional (GN).

ASÍ FUE LA DETENCIÓN DE LOS 5 SUJETOS PRESUNTOS GENERADORES DE VIOLENCIA EN SINALOA

En primera instancia, en la sindicatura de El Habal, en Mazatlán, agentes de seguridad desarrollaron líneas de investigación sobre las actividades delictivas de una célula del crimen organizado, a través de las cuales pudieron obtener la ubicación de los presuntos.

Una vez confirmada la localización, se procedió a la detención de dos hombres identificados como Juan Carlos ‘N’, alias ‘Calamaco’, y Jesús ‘N’, relacionados con delitos de homicidio y venta de droga.

A los masculinos se les aseguró un arma de fuego larga, tres cargadores, tres equipos de radio comunicación y un vehículo con reporte de robo.