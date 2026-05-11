Asesinan en Salamanca a Patricia Acosta y Katia Jáuregui, madre e hija integrantes de colectivo de búsqueda

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    Asesinan en Salamanca a Patricia Acosta y Katia Jáuregui, madre e hija integrantes de colectivo de búsqueda
    Patricia Acosta y Katia Jáuregui, integrantes de Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos, fueron asesinadas mientras viajaban en moto.

Patricia Acosta y su hija Katia Jáuregui fueron interceptadas por hombres armados en Salamanca; buscaban a su hijo y hermano

Patricia Acosta y su hija Katia Jáuregui, integrantes del colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos, fueron asesinadas la tarde del sábado en la colonia 18 de Marzo, en el municipio de Salamanca, Guanajuato, mientras se trasladaban en una motocicleta.

De acuerdo con los primeros reportes, ambas mujeres circulaban sobre las calles Durango y Estado de México minutos antes de las 14:00 horas, cuando fueron interceptadas por hombres armados que comenzaron a dispararles.

Vecinos de la zona reportaron la agresión a los servicios de emergencia; sin embargo, cuando arribaron los cuerpos de auxilio, madre e hija ya no contaban con signos vitales.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/madres-buscadoras-marchan-en-el-dia-de-las-madres-en-la-ciudad-de-mexico-MO20599445

MADRE E HIJA SE INTEGRARON A COLECTIVO DE BÚSQUEDA TRAS DESAPARICIÓN DEL HIJO DE PATRICIA

Patricia Acosta y Katia Jáuregui se integraron al colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos a principios de 2024, luego de la desaparición de Miguel Ángel Jáuregui Acosta, hijo de Patricia y hermano de Katia.

Según la información difundida por integrantes del colectivo, Miguel Ángel desapareció a inicios de ese año y fue localizado sin vida el 8 de marzo de 2024.

Tras encontrar a su familiar, ambas mujeres continuaron participando activamente en labores de búsqueda y acompañamiento junto con otras familias de personas desaparecidas en Guanajuato.

ATAQUE OCURRIÓ ANTES DE ACTIVIDAD PROGRAMADA POR COLECTIVO POR EL DÍA DE LAS MADRES

El asesinato ocurrió horas antes de que integrantes del colectivo realizaran un acto frente a la presidencia municipal de Salamanca con motivo del 10 de mayo, para recordar a las madres que enfrentan la desaparición de sus hijas e hijos.

Ana Lilia Tapia, compañera de Patricia y Katia dentro del colectivo, señaló que el crimen generó temor entre otras madres buscadoras que tenían previsto acudir a la actividad.

De acuerdo con su testimonio, varias integrantes decidieron no asistir debido al miedo de ser víctimas de una nueva agresión.

“Nos hacen sentir inseguridad, nos golpeó y algunas no vinieron porque sus familias no las dejaron asistir. Nos habían pedido suspender la marcha”, expresó Ana Lilia Tapia.

FISCALÍA DE GUANAJUATO CONFIRMÓ ASESINATOS DE MADRE E HIJA Y SU LABOR COMO BUSCADORAS

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato confirmó que ambas mujeres formaban parte de un colectivo de búsqueda y señaló que las investigaciones se desarrollan con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos.

En un comunicado, la institución indicó que desde el primer momento se activaron acciones especializadas de atención y acompañamiento para sus familiares y para el colectivo al que pertenecían.

La dependencia informó que agentes de investigación criminal, peritos y ministerios públicos realizan trabajos de campo, análisis de información e inteligencia operativa para identificar y detener a los responsables del doble homicidio.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas relacionadas con el caso.

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ORGANIZACIONES EXIGEN JUSTICIA Y PROTECCIÓN

Tras el asesinato de Patricia Acosta y Katia Jáuregui, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México emitió una alerta urgente para exigir una investigación pronta y diligente con perspectiva de derechos humanos y de género.

La organización también pidió medidas de protección inmediatas para las familias buscadoras y personas defensoras de derechos humanos.

“Exigimos garantías de protección inmediata para su familia, la de todas las familias buscadoras y de personas defensoras de derechos humanos”, señaló la Red en su pronunciamiento.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/colectivos-reportan-hallazgo-de-219-restos-oseos-humanos-en-zona-limitrofe-entre-tlahuac-y-chalco-HF19942335

COLECTIVO SALAMANCA UNIDOS BUSCANDO JUSTICIA EXIGEN RESULTADOS ANTE OTROS CASOS

El colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos también mantiene exigencias de justicia en otros casos que han afectado a sus integrantes.

Entre ellos se encuentra el asesinato de Cecilia García, quien fue privada de la libertad el pasado 14 de marzo y posteriormente localizada sin vida días después.

Asimismo, continúan solicitando la localización con vida de Lorenza Cano, integrante del colectivo desaparecida desde enero de 2024.

Con información de Proceso

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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