$!Colectivos reportan hallazgo de 219 restos óseos humanos en zona limítrofe entre Tláhuac y Chalco

Colectivos de familiares de personas desaparecidas reportaron el hallazgo de al menos 219 restos óseos de origen humano durante una jornada de búsqueda realizada del 7 al 10 de abril de 2026 en la zona de Tláhuac y los límites con Chalco. Las labores se efectuaron en un área comprendida entre las lagunas de La Habana y Xico, como parte de acciones coordinadas con autoridades de la Ciudad de México. De acuerdo con el comunicado conjunto emitido por organizaciones como Una Luz en el Camino, Hasta Encontrarles CDMX, Mariposas Buscando Corazones y Justicia Nacional, así como familias independientes, los restos localizados fueron contabilizados durante cuatro días consecutivos de trabajo.

COLECTIVOS ANUNCIAN LOCALIZACIÓN DE 219 RESTOS ÓSEOS En el comunicado dirigido a la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y al Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, los colectivos señalaron: “Los colectivos Una Luz en el Camino, Hasta Encontrarles CDMX, Mariposas Buscando Corazones y Justicia Nacional, así como las familias independientes, tras la culminación de la primera etapa de la Jornada de Búsqueda por Patrones Tláhuac-Chalco, realizada del 7 al 10 de abril de 2026 en las lagunas de La Habana (en los límites entre Chalco y El Xico), manifestamos nuestra indignación, profunda preocupación y firme exigencia ante el hallazgo de 219 restos óseos en dicha zona”. ÁREA EN LA QUE ENCONTRARON LOS RESTOS ES CONSIDERADA DE ALTO INTERÉS FORENSE En el mismo documento, los colectivos indicaron que la zona donde se realizaron los hallazgos reviste relevancia para futuras búsquedas. “Consideramos que esta área reviste un alto interés forense y deberá ser explorada de manera exhaustiva en las siguientes jornadas, dada la relevancia de los hallazgos obtenidos”, expresaron. Asimismo, reiteraron que los restos localizados corresponden a origen humano y detallaron nuevamente la distribución por día: “Los restos localizados, todos de origen humano, fueron los siguientes: Martes: 49 restos óseos; Miércoles: 29 restos óseos; Jueves: 51 restos óseos; Viernes: 90 restos óseos”.

COLECTIVOS EXIGEN IDENTIFICACIÓN DE LAS VÍCTIMAS E INVESTIGACIÓN DEBE REALIZARSE CON TRANSPARENCIA. Las organizaciones solicitaron que los procedimientos periciales se realicen con respeto y en coordinación con las familias. “Reiteramos que todos los procesos de procesamiento, análisis e identificación derivados de esta y de las futuras jornadas deben realizarse con el máximo respeto, en un marco de colaboración efectiva y con la escucha permanente a las familias”, indicaron. También demandaron avances en la identificación de los restos. “Exigimos la plena y pronta identificación de los restos con total transparencia, así como el acceso oportuno y continuo a la información sobre los avances de los peritajes correspondientes”, señalaron. El posicionamiento concluye con el llamado: “Las familias tenemos derecho a la verdad, a la justicia y a un trato digno. Los buscamos porque los amamos, ¡Hasta encontrarles!”.

JORNADAS DE BÚSQUEDA CONTINUARÁN ACTIVAS Tras la primera etapa de la jornada, los colectivos informaron que mantendrán su participación en nuevas exploraciones en la zona. Las familias indicaron que los hallazgos refuerzan la necesidad de continuar con las labores de búsqueda y el procesamiento forense para determinar la identidad de los restos localizados. Las autoridades correspondientes deberán realizar los análisis periciales y dar seguimiento a las investigaciones derivadas de los descubrimientos registrados en el área limítrofe entre Tláhuac y Chalco. ️

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