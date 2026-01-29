Asesinan y queman a maestra en Veracruz; hija de 15 años y su novio de 16 los presuntos culpables

México
/ 29 enero 2026
    Asesinan y queman a maestra en Veracruz; hija de 15 años y su novio de 16 los presuntos culpables
    Asesinan y queman a maestra en Veracruz. Su hija de 15 años y su novio de 16 son señalados como presuntos responsables del crimen. VANGUARDIA/ARCHIVO

El asesinato de Martha González Pérez, una maestra de preescolar de 53 años en Agua Dulce, Veracruz, ha generado profunda conmoción por la brutalidad del crimen y por la presunta participación de su hija adolescente y el novio de ésta

La violencia sacudió al municipio de Agua Dulce, donde fue localizado el cuerpo semicalcinado de Martha González Pérez, reconocida docente de nivel preescolar. El hallazgo se realizó en una zanja cercana al campo de fútbol La Hondonada, luego de que vecinos alertaran a las autoridades.

El caso generó un fuerte impacto social debido al vínculo familiar entre la víctima y los presuntos agresores, así como por la forma en que se habría intentado ocultar el crimen. La noticia se difundió rápidamente en redes sociales y medios locales, provocando indignación y llamados a la justicia.

Autoridades estatales confirmaron que la investigación avanzó con rapidez, permitiendo la detención de los sospechosos en menos de un día, ambos menores de edad.

ATAQUE DENTRO DE LA VIVIENDA Y MANIPULACIÓN DEL CUERPO

De acuerdo con la Fiscalía Regional de Coatzacoalcos, el ataque ocurrió durante la madrugada del domingo dentro del domicilio de la víctima, ubicado en la colonia Kilómetro 2 y Medio. La maestra habría sido estrangulada y apuñalada mientras dormía.

Tras el homicidio, los agresores presuntamente sacaron el cuerpo de la vivienda, lo rociaron con alcohol y le prendieron fuego con la intención de eliminar evidencias. Posteriormente, abandonaron el cuerpo en un punto cercano al lugar del hallazgo.

La brutalidad de los hechos ha encendido el debate sobre la violencia intrafamiliar, la salud emocional de adolescentes y la necesidad de reforzar la prevención del delito en entornos familiares.

MÓVIL, INVESTIGACIÓN Y PROCESO LEGAL DE LOS MENORES

Información difundida por el colectivo feminista Las Brujas del Mar y medios locales sugiere que el posible móvil del crimen estaría relacionado con un embarazo de la hija de la víctima y la oposición de la maestra a la relación entre ambos adolescentes. Esta línea aún no ha sido confirmada oficialmente y continúa bajo investigación.

Los detenidos, identificados como Jana Guadalupe y Pablo de Jesús, serán procesados como menores infractores, conforme a la legislación mexicana en materia de justicia para adolescentes. Permanecerán internados en el Centro de Internamiento Especial para Adolescentes de Palma Sola, en Veracruz.

El caso ha reavivado la discusión pública sobre la responsabilidad penal juvenil, la protección de las víctimas y la urgencia de atender factores de riesgo en familias vulnerables.

DATOS CURIOSOS

· El crimen fue esclarecido en menos de 24 horas por autoridades estatales

· Ambos presuntos responsables son menores de edad

· El caso generó debate sobre violencia intrafamiliar y justicia juvenil

· La víctima era maestra de preescolar con años de servicio en la región

· El posible móvil incluye un conflicto familiar y sentimental, aún bajo investigación

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

