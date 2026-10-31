ASF asegura archivos de la empresa Territorium Life, que realizó el examen para ingreso a licenciatura de la UNAM

El auditor Aureliano Hernández Palacios Cardel informó a la Cámara de Diputados que se realiza la investigación por las posibles irregularidades en la contratación y administración de la plataforma utilizada para la aplicación del examen de admisión de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó el aseguramiento precautorio de repositorios de información y de los servidores informáticos de la empresa Territorium Life, que realizó el examen para ingreso a licenciatura de la UNAM , para preservar las pruebas.

“Por lo cual, estamos procediendo en los términos legales contra las autoridades universitarias y particulares responsables del fracaso de la aplicación del examen”, dijo el funcionario en el marco de la Segunda Entrega de Informes Individuales de Auditoría de la Cuenta Pública 2025 ante la Cámara de Diputados.

Destacó que por primera vez en la historia de la ASF “logramos el aseguramiento precautorio de repositorios de información y de los servidores informáticos de la empresa prestadora del servicio”.

“Mediante un mecanismo jurídico innovador con el fin de conservar las pruebas fundamentales para nuestra investigación”.

Recordó que las mismas autoridades universitarias, encabezadas por el rector Leonardo Lomelí, solicitaron la intervención de este órgano de fiscalización y otorgaron todas las facilidades para lograr que la investigación rindiera frutos de manera inmediata.

“Con esto, el mensaje es claro. La suscripción de un contrato gubernamental es una corresponsabilidad en la prestación de un servicio público. Quien lo firma asume una obligación ante la ciudadanía y el Estado mexicano”.

IA Y TRAMPAS

Este año, la UNAM estableció que el proceso para ingresar a la licenciatura se realizaría por primera vez de forma completamente virtual, pero tuvo que ser anulado cuando se denunciaron fallas masivas en la plataforma digital, trampas sistemáticas y suplantación de identidad asistida por inteligencia artificial.

A raíz de esa situación, la empresa que operó los exámenes en línea, Territorium Life, fue sujeta a investigación por fallas en la vigilancia, control, resguardo de reactivos y sospechas de irregularidades o filtraciones.

En agosto, la Universidad Nacional Autónoma de México informó que terminará de manera anticipada el contrato con la empresa Territorium Life, encargada del examen en línea para el ingreso a licenciatura 2026, cuestionado por presuntas trampas.

Además, el procedimiento se sometería a tres auditorías: una elaborada por la Auditoría Superior de la Federación, la segunda a cargo del Órgano Interno de Control de la Máxima Casa de Estudios, y una más por un despacho independiente.

Al momento no se ha dado a conocer el resultado de las mismas.