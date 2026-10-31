A un año del asesinato del entonces alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, van 34 detenidos

La Fiscalía de Michoacán informó que la investigación se encuentra con 90% de avance, y hasta el momento no hay indicios de que el crimen tenga un móvil político; todo indica que se trató de la afrenta que sostuvo el alcalde con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

A un año del asesinato del exalcalde de Uruapan , Carlos Alberto Manzo Rodríguez, autoridades estatales y federales han capturado al autor intelectual, al responsable de la planeación y orden de ejecución, así como a 32 personas más, presuntamente relacionadas a este crimen, de los cuales al menos 29 ya fueron vinculadas a proceso.

La dependencia detalló que faltan dos diligencias importantes por ejecutar: la detención del exmilitar José Manuel Jiménez Miranda, quien fue jefe de escoltas de Manzo, además de obtener los equipos de telefonía del presidente municipal asesinado, actualmente en poder de la actual presidenta municipal, Grecia Quiroz García.

La noche del sábado 1 de noviembre de 2025, Carlos Manzo fue atacado a balazos durante el Festival de Velas.

El autor material del ataque —un menor de edad— fue abatido por el cuerpo de seguridad de Manzo Rodríguez.

Víctor Hugo de la Cruz Saucedo, regidor de Uruapan y político cercano a Manzo, estaba entre las jardineras, lesionado de un brazo, también alcanzado por un tiro.

LAS INVESTIGACIONES

El encargado del despacho de la FGE, Israel Vega Rodríguez, explicó que hasta el momento no hay indicios de que el asesinato de Carlos Manzo haya sido por un tema político, y agregó que todo indica que se trató de la afrenta que sostuvo el alcalde con el CJNG.

“De manera objetiva, lo que nos indican las líneas de investigación que se han agotado es que, efectivamente, el móvil es a razón de las acciones frontales que llevaba a cabo el edil en el municipio y en la región de Uruapan en contra de los grupos delictivos, principalmente en cuanto fue a la detención de este personaje de apodo El Rhino”, dijo.

Informó que, hasta ahora, suman 34 detenidos y 3 mil 500 actos de investigación hechos por la FGE; además del análisis de mil 200 horas de video, 120 audiencias, 3 mil actuaciones periciales y 72 extracciones de información.

Vega Rodríguez, también vicefiscal de inteligencia, consideró que la institución a su cargo ya tiene un avance de 90% en la investigación y aún tiene pendiente ejecutar dos acciones para concluir la investigación en lo que respecta al fuero común.

“Continuamos los actos de investigación para llevar a cabo la cumplimentación de la orden de aprehensión que tenemos pendiente, contra el que era en ese entonces el jefe de escoltas del edil y desde luego estamos en el agotamiento del resto de las líneas de investigación, como es la aportación de los teléfonos del exedil (en poder de la actual alcaldesa, Grecia Quiroz)”, señaló.

PRINCIPALES DETENCIONES

Como parte de las pesquisas que realizan autoridades federales y estatales, fueron capturados: Ramón Ángel Álvarez Ayala, EL R1, líder regional del CJNG, identificado como el autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo.

El R1 fue capturado el 30 de julio durante un operativo en el municipio de Atotonilco el Alto, Jalisco, por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano (Murciélagos) y personal del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Está vinculado a proceso.

Antes, el 19 de noviembre de 2025, personal de la Fiscalía de Michoacán detuvo en Morelia a Jorge Armando “N”, El Licenciado y/o El Contador, señalado de armar y coordinar paso a paso el homicidio de Carlos Manzo.

El operador criminal en al menos cuatro regiones de la entidad operaba bajo las órdenes del El R1. Debido a su peligrosidad, El Licenciado fue trasladado al Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) Número 1, de El Altiplano, en el Estado de México, donde permanece preso.

A estas detenciones se suman las de diferentes personas que integraban la red de reclutamiento, sicariato, venta de drogas y halcones al servicio del Cártel Jalisco.

El 21 de noviembre fueron aprehendidos siete escoltas de Manzo, todos vinculados a proceso, y dos funcionarios del ayuntamiento de Uruapan: Samuel “N”, director de Protocolo, señalado por omisión, y Rosa Alejandra “N”, secretaria del Bienestar, y el pasado 8 de octubre, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, señaló que la gente cercana a Manzo tenía como función “filtrar información al grupo criminal, del cual eran también parte”.

Las investigaciones refieren que Samuel “N” se involucró con la célula delictiva a cambio de droga para su consumo, por lo que se sigue la línea de que el funcionario municipal proporcionaba la agenda privada del alcalde al grupo criminal.

A Rosa Alejandra “N”, detenida el jueves 29 de octubre, le fue cumplimentada una orden de aprehensión por su probable responsabilidad en el delito de encubrimiento por favorecimiento.

Es madre de Alejandro “N”, El Macas, uno de los escoltas detenidos tras el homicidio, y tía de Alexis Jesús, El Brilloso y su hermano Cristian Martín, El Vikingo (exboxeador), integrantes de la célula del CJNG que planeó y perpetró el homicidio.