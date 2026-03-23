Así fue el asesinato de Luis Donaldo Colosio hace 32 años (videos)

Luis Donaldo Colosio Murrieta, excandidato del PRI a la Presidencia de la República, cumple 32 años de su asesinato, y todavía se tienen presentes detalles de aquel crimen que cimbró a la política mexicana. El priista se encontraba rodeado de sus simpatizantes, entre ellos, la persona que presuntamente le disparó. Era 23 de marzo de 1994, cuando Colosio se encontraba en un evento en la zona de Lomas Taurinas, Tijuana, Baja California. En el fondo se escuchaba la canción de Banda Machos, “La culebra”, a todo volumen; justo en la estrofa “¡Huye José!” sonaron un par de disparos de arma de fuego, y el candidato cayó al suelo; según detalló El Heraldo de México.

En medio de una estampida, del caos y el desorden, Mario Aburto, señalado como el presunto homicida, fue detenido. Posteriormente se revelaron detalles, entre ellos, que Aburto Martínez era conocido como Caballero Águila. Por el magnicidio, fue condenado a 45 años de prisión.

Colosio fue auxiliado por elementos que lo acompañaban en el evento y llevado aún con vida a un Hospital General de Tijuana, donde horas después falleció. Al lugar arribó su esposa, Diana Laura Riojas, quien recibió la noticia. La muerte fue confirmada y difundida ante los medios por el periodista Jacobo Zabludovsky, quien tenía un enlace directo con la presentadora Talina Fernández, que en aquellos momentos acompañó a Colosio, como prensa, en Lomas Taurinas. CRONOLOGÍA CASO COLOSIO 1994 23 de marzo. De gira por Tijuana, en la colonia Lomas Taurinas, Luis Donaldo Colosio Murrieta, candidato del PRI a la Presidencia de la República, recibe varios disparos con arma de fuego. El agresor, Mario Aburto Martínez, es detenido. Colosio es trasladado al Hospital General de Tijuana. A las 22:45 horas tiempo local, Liébano Sáenz, secretario de Información y Propaganda de la campaña de Colosio, informa que el candidato había fallecido.

El presidente Carlos Salinas de Gortari califica el asesinato de Colosio como una ofensa para todos los mexicanos. Se compromete a que no quedará impune el “artero crimen”, y que todos los autores, intelectuales y materiales, recibirán todo el peso y el castigo de la ley. 24 de marzo El procurador General de la República, Diego Valadés, confirma que el autor material de los disparos contra Colosio es Mario Aburto Martínez y es trasladado al Penal de alta seguridad de Almoloya de Juárez. – En el hangar presidencial, el presidente Carlos Salinas de Gortari y su esposa Cecilia Occelli reciben los restos de Colosio. Del avión “TP-03 Emiliano Zapata” de la Fuerza Aérea Mexicana desciende la viuda, Diana Laura Riojas y el féretro gris con el cuerpo de Colosio. – El presidente Carlos Salinas de Gortari declara día de luto nacional. – En el auditorio Plutarco Elías Calles del PRI, el ex presidente de la República, Luis Echeverría Álvarez monta guardia ante el féretro del candidato de su partido, levanta el puño y con un grito hace recordar su lema de campaña: “Lo dije antes como presidente de México. Y lo digo ahora: ¡Arriba y adelante! Siempre con la Revolución Mexicana y con el PRI.”

25 de marzo El senador Miguel Montes García es designado por el presidente Carlos Salinas de Gortari, Subprocurador especial de la PGR para investigar el homicidio de Colosio y es puesto a su mando un equipo de más de 300 agentes federales incluyendo el grupo Interpol. Aburto Martínez es presentado a la prensa. – Luis Donaldo Colosio Murrieta es sepultado en el panteón municipal de Magdalena de Kino. Ahí, el arzobispo de Hermosillo, Carlos Quintero Arce, celebra una misa de cuerpo presente. Con la representación presidencial asisten Carlos Rojas Gutiérrez, su sucesor en la Secretaría de Desarrollo Social, y José Carreño Carlón, director general de Comunicación Social de la Presidencia de la República. La bandera nacional que cubre el féretro es entregada a su esposa Diana Laura Riojas antes de la inhumación. Su viuda toma el micrófono para “dejar claro el ideario político de Luis Donaldo Colosio”, muerto por “las balas del odio, del rencor y de la cobardía”. 29 de marzo El PRI postula a Ernesto Zedillo Ponce de León como candidato a la Presidencia de la República en sustitución de Colosio. 4 de abril. El subprocurador Miguel Montes García informa que además de Mario Aburto Martínez y Tranquilino Sánchez Venegas hay cinco autores materiales más de la ejecución de Colosio. Revela la supuesta coparticiparon de Mayoral Valenzuela, Mayoral Esquer y Rivapalacio Tinajero que asegura actuaron en conjunto. 23 de abril A un mes del asesinato de Colosio, Diana Laura Riojas asiste a una misa oficiada en la Basílica de Guadalupe en memoria de su esposo. En Lomas taurinas, priístas se reúnen para realizar un homenaje póstumo a Colosio Murrieta. 2 de junio El homicidio de Luis Donaldo Colosio fue cometido por un hombre solitario y no por una “acción concertada”, informa en un comunicado Miguel Montes, subprocurador Especial para esclarecer el crimen del político sonorense. 23 de junio Al cumplirse tres meses del magnicidio en Lomas Taurinas, la Comisión Plural del Congreso de la Unión encargada de dar seguimiento a las investigaciones exige a Miguel Montes profundizar las pesquisas para encontrar nuevos elementos en el caso y poner énfasis en las averiguaciones sobre la hipótesis del complot. 1 de julio Mario Aburto exculpa de haber participado en el crimen a Vicente y Rodolfo Mayoral, así como a Tranquilino Sánchez. Aburto asegura que mató al candidato de “manera accidental”. 13 de julio El subprocurador especial para el caso Colosio, Miguel Montes, rinde su informe final y afirma que Mario Aburto actuó solo, sustentando sus conclusiones en el “Libro de Actas” del magnicida. 14 de julio Olga Islas es designada como la nueva subprocuradora especial para el caso Colosio luego de que su antecesor, Miguel Montes, rindiera un “informe final” que no cumplió con las expectativas. 28 de septiembre Es asesinado en la ciudad de México José Francisco Ruiz Massieu, secretario general del PRI y ex cuñado del presidente Carlos Salinas. El agresor, Daniel Aguilar Treviño, tras ser detenido afirma que entre los presuntos autores intelectuales se encuentran Manuel Muñoz Rocha, Carlos Ángel Cantú Rosas y Fernando Rodríguez González. 31 de octubre Por el delito de homicidio calificado, con premeditación, alevosía y ventaja, en agravio de Luis Donaldo Colosio, Mario Aburto Martínez, es sentenciado a 42 años de prisión.

18 de noviembre Diana Laura Riojas, viuda del asesinado candidato presidencial, falleció luego de haber sido internada en septiembre por afecciones pancreáticas y nutricionales y desde principios de esta semana fue trasladada a terapia intensiva. 16 de diciembre. Por instrucciones del Presidente Ernesto Zedillo, el procurador General, Antonio Lozano Gracia, designa subprocurador especial a Pablo Chapa Bezanilla, para que aclare hasta sus últimas consecuencias los homicidios de Luis Donaldo Colosio, José Francisco Ruiz Massieu y del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. 2000 20 de octubre. La Procuraduría General de la República concluyó las investigaciones sobre el homicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta. El informe final del caso determinó que no hay elementos para sostener la tesis del complot o de una acción del narcotráfico. Como ocurrió con Diego Valadés y Miguel Montes, primeros encargados de la investigación, el fiscal Luis Raúl González Pérez aseguró que Mario Aburto, asesino confeso y sentenciado a 45 años en prisión, realizó ”en un pestañeo” los dos disparos para terminar con la vida del político sonorense. 2002 21 de marzo. En el octavo aniversario del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, su padre el senador Luis Colosio Fernández declaró que confía en que la administración de Vicente Fox haga justicia, con una voluntad igual, a la que se aplica ahora para esclarecer los sucesos 1968 y la guerra sucia. 2010 6 de febrero. Sin haber conocido la justicia por el asesinato de su hijo Luis Donaldo Colosio, Luis Colosio Fernández falleció la madrugada del sábado en el hospital San José a los 87 años, víctima de complicaciones renales y neumonía. 2011 21 de marzo. El joven Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo del candidato, acusó al PRI, por el uso indebido del nombre de su padre en una fundación. 18 de mayo. El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) resolvió que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal difunda la fecha en que será liberado Mario Aburto Martínez, asesino material de Luis Donaldo Colosio. A 17 años del asesinato del ex candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), autoridades federales revelaron que Aburto Martínez podría salir a finales de este año o en 2014, si tramita su preliberación. 19 de diciembre. Tras la solicitud de EL UNIVERSAL, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) dar acceso a 13 videos recopilados por esta dependencia, con motivo del asesinato de Luis Donaldo Colosio, ya que ha sido del conocimiento público.

2013 4 de mayo. Los padres de Mario Aburto Martínez –sentenciado a 45 años de prisión por el homicidio e Luis Donaldo Colosio Murrieta–, solicitaron al presidente Enrique Peña Nieto que tenga voluntad política y moral y reabra el llamado caso Colosio. 2014 En marzo de 2014, Rubén Aburto, padre de Mario, dijo tener confianza de ver a su hijo libre antes de morir. 2021 El 26 de octubre 2021, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emite la Recomendación 48VG/2021 a la Fiscalía General de la República (FGR) y al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, por haberse acreditado actos de tortura. 2022 La Fiscalía General de la República (FGR) de México reabrió el caso a petición del presidente Andrés Manuel López Obrador. 2024 El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, exhibió el nombre del presunto segundo tirador involucrado en el magnicidio del ex candidato del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta, ocurrido en marzo de 1994 y acusó al Poder Judicial de protegerlo. En su conferencia desde Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo mostró un reporte con el que sostuvo que existe una acción penal en contra de Jorge Antonio “N”, exagente de investigación del Centro Nacional de Inteligencia (Cisen). 2026 La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México atrajo en enero de 2026 el caso de Mario Aburto para decidir de manera definitiva si su condena de 45 años por el asesinato de Luis Donaldo Colosio (1994) debe reducirse a 30 años, lo que implicaría su libertad inmediata al ya haber cumplido ese tiempo.

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