Luis Donaldo Colosio Riojas pide a Sheinbaum indulte a Mario Aburto... ‘ya dejen de lucrar políticamente con él’

El crimen ocurrido en Lomas Taurinas, en 1994, sigue siendo uno de los episodios más impactantes en la memoria colectiva. En aquel momento, Colosio Murrieta era candidato presidencial, y su muerte generó una ola de incertidumbre política y social en México.

A más de tres décadas del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta , el tema vuelve al centro del debate público tras las declaraciones de su hijo, el senador Luis Donaldo Colosio Riojas , quien pidió cerrar definitivamente el capítulo que marcó la historia política reciente del país.

Este lunes se cumplen 32 años de aquel hecho, y aunque el caso ha sido investigado durante décadas, continúa generando cuestionamientos, versiones encontradas y un uso recurrente en el discurso político nacional.

LA PETICIÓN DE INDULTO Y EL LLAMADO A CERRAR EL CASO

Durante una entrevista en Café Milenio, Colosio Riojas solicitó directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum considerar un indulto para Mario Aburto, autor confeso del asesinato. La postura del legislador se basa en la necesidad de dejar atrás un tema que, afirma, ha sido utilizado con fines políticos.

“Lo único que he pedido una y otra vez a cada presidente, y ahora presidenta, es que ya dejen de manosear más el caso, dejen de lucrar políticamente con él”, expresó el senador al referirse al tratamiento que distintos gobiernos han dado al expediente.

Además, planteó una salida concreta:• Otorgar el indulto a Mario Aburto• Permitir que salga del país• Dar un “carpetazo” definitivo al caso

“Que lo mande a vivir al extranjero, que ya Dios bendiga a toda su familia, que le dé un carpetazo al asunto y que deje que México empiece un proceso de sanación”, añadió en su intervención.

ENTRE MEMORIA, JUSTICIA Y USO POLÍTICO

El posicionamiento de Colosio Riojas también abre un debate sobre la relación entre justicia, memoria histórica y política. Para el senador, mantener el caso activo en la agenda pública ya no contribuye a generar justicia, sino que prolonga una narrativa que ha sido utilizada por distintos actores.

En ese sentido, subrayó que el país enfrenta problemáticas más urgentes, especialmente en materia de seguridad. Mencionó que el enfoque gubernamental debería centrarse en casos actuales que siguen afectando a miles de familias mexicanas.

“Ya no se le haría más justicia a mi padre, pero sí se puede hacer justicia a otros casos que hoy lo necesitan”, sostuvo, al tiempo que hizo referencia a víctimas recientes de la violencia en el país.

¿SHEINBAUM PUEDE INDULTAR A MARIO ABURTO?

Legalmente, la presidenta Claudia Sheinbaum tiene la facultad constitucional de indultar a Mario Aburto Martínez, asesino confeso de Luis Donaldo Colosio, lo cual fue solicitado por el senador Luis Donaldo Colosio Riojas para cerrar el caso y permitir la reconciliación. No obstante, es una decisión política, no jurídica.

Fundamento: El indulto es una facultad exclusiva del titular del Ejecutivo Federal, según el artículo 89, fracción XIV de la Constitución mexicana.

Contexto: Aburto, sentenciado en 1994, ha argumentado tortura y ha buscado reducir su condena, tras cumplir más de 30 años en prisión.

Solicitud: Colosio Riojas pidió a la presidenta Sheinbaum “no lucrar” más con el caso y otorgar el indulto, argumentando la necesidad de sanar y mirar hacia el futuro.

Postura previa: Aunque la defensa de Aburto ha logrado avances en amparos, el gobierno anterior (AMLO) y la fiscalía se habían opuesto a su liberación directa, manteniendo el caso abierto.

El indulto implicaría la extinción de la pena, pero no elimina la culpabilidad ni la existencia del delito

DATOS CURIOSOS Y CONTEXTO DEL CASO COLOSIO

El asesinato de Colosio Murrieta ha sido uno de los más investigados en México, con múltiples líneas de indagación abiertas a lo largo de los años. A pesar de ello, la versión oficial ha sostenido que Mario Aburto actuó en solitario.

• El crimen ocurrió el 23 de marzo de 1994 en Tijuana

• Fue uno de los primeros magnicidios transmitidos ampliamente por medios

• El caso generó reformas en protocolos de seguridad para candidatos