¿Es muy grave? Conoce los riesgos del hantavirus en humanos

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    ¿Es muy grave? Conoce los riesgos del hantavirus en humanos
    Los hantavirus son una familia de virus que afecta fundamentalmente a los roedores. EFE

Los hantavirus son una familia de virus que afecta fundamentalmente a los roedores. Los humanos suelen infectarse al entrar en contacto con los excrementos de estos animales. Sin embargo, la cepa que ha producido el brote en el crucero sí puede contagiarse entre personas

Un brote de hantavirus detectado a bordo del crucero MV Hondius encendió las alertas sanitarias, luego de que varios pasajeros enfermaran y algunos fallecieran durante un viaje que partió desde Ushuaia, Argentina, el pasado 1 de abril. Las pruebas realizadas en Sudáfrica confirmaron que dos pasajeros dieron positivo a hantavirus, incluida una persona ya fallecida, específicamente a la cepa Andes, la única variante de la que se ha documentado transmisión entre humanos.

El crucero había salido con rumbo a destinos del Atlántico como las islas Sándwich del Sur, Tristán de Acuña y Santa Elena, enfocado en turismo de naturaleza y descanso. Sin embargo, la presencia del virus cambió por completo el panorama para varios viajeros.

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EL HANTAVIRUS SEGÚN LA OMS

Los hantavirus son una familia de virus que infectan principalmente a roedores.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada tipo de hantavirus suele estar asociado a una especie específica de roedor, donde puede permanecer causando infecciones prolongadas sin síntomas visibles en el animal.

Aunque existen múltiples variantes identificadas en distintas regiones del mundo, solo algunas provocan enfermedad en humanos. En Europa y Asia, estos virus se asocian principalmente con fiebre hemorrágica con síndrome renal, sin evidencia de transmisión entre personas. En América, en cambio, pueden provocar síndrome cardiopulmonar. Dentro de este grupo se encuentra el virus Andes, la única variante con contagio documentado, hasta el momento, entre humanos.

¿CÓMO SE CONTAGIA EL HANTAVIRUS?

Especialistas del Ministerio de Sanidad de España señalan que la vía de contagio más habitual es la inhalación de partículas contaminadas. Esto puede ocurrir al respirar en lugares abiertos o cerrados donde haya heces, orina o secreciones de roedores infectados.

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La sospecha de infección por hantavirus debe ser considerada una emergencia por su rápida evolución a estados de gravedad extrema. EFE

El virus también puede transmitirse al tocar roedores vivos o muertos infectados, así como sus fluidos corporales. En casos menos frecuentes, puede haber contagio mediante mordeduras o rasguños de roedores.

En esta situación particular del hantavirus Andes, además de estas vías, también puede transmitirse entre personas mediante contacto estrecho.

SINTOMATOLOGÍA Y MÁS

Los síntomas y el periodo de incubación dependen del tipo de hantavirus involucrado.

1. Fiebre hemorrágica con síndrome renal:

Las variantes presentes en Europa y Asia pueden causar fiebre hemorrágica con síndrome renal, una enfermedad grave que afecta principalmente a los riñones. Según los Centers for Disease Control and Prevention, los síntomas suelen aparecer entre una y dos semanas después de la exposición, aunque en casos raros pueden tardar hasta ocho semanas.

Los síntomas iniciales incluyen: dolor de cabeza intenso, dolor abdominal y lumbar, fiebre, escalofríos, náuseas y visión borrosa. También puede presentarse enrojecimiento ocular, facial o sarpullido.

En fases posteriores pueden desarrollarse complicaciones como: presión arterial baja, hemorragias internas, disminución del flujo sanguíneo e insuficiencia renal aguda.

La gravedad depende de la variante viral. Algunas cepas como Hantaan y Dobrava presentan tasas de mortalidad de entre 5% y 15%, mientras que otras como Seúl, Saaremaa y Puumala suelen ser más moderadas.

2. Síndrome cardiopulmonar por hantavirus:

En América, incluido el virus Andes, puede presentarse síndrome cardiopulmonar por hantavirus. Cada año se notifican casos en países como Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Estados Unidos.

Aunque la incidencia es baja, la Organización Mundial de la Salud advierte que la mortalidad oscila entre 20% y 40%.

En estos casos, los primeros síntomas suelen aparecer entre una y ocho semanas después del contagio, así que fácilmente pueden confundirse con otras enfermedades respiratorias como gripe.

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Imagen del barco MV Hondius que zarpó de Ushuaia, en el sur de Argentina, el 1 de abril, y donde se han dado los casos de hantavirus. EFE

Los signos iniciales incluyen: fatiga, fiebre, dolores musculares, especialmente en muslos, caderas y espalda. Aproximadamente la mitad de los pacientes también presentan: dolor de cabeza, mareos, escalofríos, dolor abdominal, náuseas, vómitos y diarrea.

Entre cuatro y diez días después suelen desarrollarse síntomas respiratorios graves como: tos, dificultad para respirar y sensación de presión en el pecho. Esto ocurre debido a acumulación de líquido en pulmones. En esta fase también pueden presentarse hipotensión y alteraciones del ritmo cardíaco.

La Guía Clínica del Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus del Ministerio de Salud de Chile considera cualquier sospecha de infección como una emergencia médica por su rápida progresión.

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¿TRATAMIENTOS O VACUNAS?

Actualmente no existe una vacuna específica ni tratamiento antiviral aprobado contra hantavirus.

La Organización Mundial de la Salud señala que el manejo consiste en tratamiento de soporte, vigilancia médica estrecha y atención de complicaciones.

El acceso temprano a cuidados intensivos mejora significativamente el pronóstico, especialmente en casos de síndrome cardiopulmonar por hantavirus.

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Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

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