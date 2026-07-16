Ruffo formaba parte de una red “colosal” de huachicol: Godoy

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Ruffo formaba parte de una red “colosal” de huachicol: Godoy
    La fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos Camila Ayala Benabib

El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Apple, por presuntamente pertenecer a una red de huachicol

Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), confirmó la detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Apple, y cuatro personas más, presuntos integrantes de una “colosal red” de tráfico de huachicol por ferrotanques que opera en ocho estados del país y que ha provocado un daño al erario por más de cuatro mil millones de pesos, derivado de la omisión en el pago de las contribuciones correspondientes.

En un mensaje videograbado, la fiscal informó que, a raíz de una investigación compleja, la institución a su cargo puso en marcha una operación de amplio alcance para desmantelar una organización criminal dedicada a la introducción ilegal de combustibles al país.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/arrestan-al-empresario-ricardo-thompson-navarro-presuntamente-vinculado-a-caso-de-ruffo-appel-PA22226898

Dijo que, en un primer bloque, se obtuvieron órdenes de aprehensión contra 25 objetivos, entre los que se encontraban Ruffo Appel, quien ya fue detenido.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Arrestos
Crimen Organizado
Huachicol

Localizaciones


Baja California
México

Personajes


Ernestina Godoy

Organizaciones


FGR

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
Arrestan a Ernesto Ruffo Appel y Ricardo Thompson Navarro

Arrestan al empresario Ricardo Thompson Navarro, presuntamente, vinculado a caso de Ruffo Appel
El mensaje surge luego de la controversia generada por comentarios de Pedro Sola y anuncia nuevas acciones de sensibilización y colaboración con fundaciones dedicadas al rescate de animales.

Pati Chapoy se pronuncia sobre el bienestar animal en televisión nacional; TV Azteca reafirma su compromiso tras polémica
La presidenta pidió revisar posibles violaciones a derechos humanos, gestionar una reunión con la defensa y analizar la actuación del juez del caso Brenda Quevedo.

Sheinbaum anuncia tres compromisos para revisar el caso Wallace y el proceso de Brenda Quevedo
La presidenta informó que no ha dialogado recientemente con Donald Trump sobre migración y afirmó que México mantiene contactos diplomáticos con Estados Unidos.

Sheinbaum no ha hablado con Trump sobre migración tras denuncia por muertes de mexicanos bajo custodia del ICE

Una rápida recuperación de la oferta es esencial para evitar mayores daños a la economía global, declaró la FMI.

FMI advierte que oferta petrolera tardaría hasta tres meses para normalizarse por guerra en Irán
Marco Rubio arremete contra el ‘narcoterrorismo’ y amenaza a la ‘extrema izquierda’

Marco Rubio arremete contra el ‘narcoterrorismo’ y amenaza a la ‘extrema izquierda’
Trump reanuda controles de tráfico de ICE

Trump reanuda controles de tráfico de ICE, tras protestas por tiroteos en contra de migrantes
‘Las Malvinas son argentinas’ Javier Milei celebra declaraciones

‘Las Malvinas son argentinas’ Javier Milei celebra declaraciones de la selección argentina