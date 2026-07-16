Ruffo formaba parte de una red “colosal” de huachicol: Godoy
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El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Apple, por presuntamente pertenecer a una red de huachicol
Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), confirmó la detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Apple, y cuatro personas más, presuntos integrantes de una “colosal red” de tráfico de huachicol por ferrotanques que opera en ocho estados del país y que ha provocado un daño al erario por más de cuatro mil millones de pesos, derivado de la omisión en el pago de las contribuciones correspondientes.
En un mensaje videograbado, la fiscal informó que, a raíz de una investigación compleja, la institución a su cargo puso en marcha una operación de amplio alcance para desmantelar una organización criminal dedicada a la introducción ilegal de combustibles al país.
Dijo que, en un primer bloque, se obtuvieron órdenes de aprehensión contra 25 objetivos, entre los que se encontraban Ruffo Appel, quien ya fue detenido.