Asumirá Federación investigación de desaparición de agentes de SSPC en Jalisco

México
/ 27 noviembre 2025
    Asumirá Federación investigación de desaparición de agentes de SSPC en Jalisco
    Fiscalía de Jalisco aseguró que colabora con material de videovigilancia y peritajes. FOTO: ESPECIAL

Autoridad indaga si delincuencia organizada hizo labor de inteligencia para el posible rapto de los oficiales

Los delincuentes también hacen inteligencia y eso podría explicar cómo sucedió la desaparición de los agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana registrada el martes en Zapopan, informó el Coordinador General Estratégico de Seguridad, Roberto Alarcón.

Aseguró que desconocen el móvil de los hechos porque la investigación está a cargo de la Federación, aunque el Estado colaboraría con la revisión de las cámaras del Escudo Urbano C5 y los peritaje.

”No es que esté pasando específicamente algo ahí (en Virreyes). La delincuencia también hace inteligencia, también identifica los movimientos de las unidades, tanto municipales como estatales y federales inclusive”, dijo.

”La delincuencia actúa cuando una vez que ha hecho inteligencia, así presumimos nosotros, la gente que operamos los operativos, que es cuando identifican que no hay una vigilancia (cerca de sus objetivos)”.

Insistió que no es que esté pasando algo en particular en el polígono donde se dio la presunta privación de la libertad de los servidores publicos.

”Tenemos halcones por todos lados que están cuidando la salida de las unidades, cuidando la salida de las unidades de la Defensa, de la Guardia, de las propias Policías e informando. Por eso se llama delincuencia organizada”, añadió Alarcón.

Sostuvo que no tenían detalles sobre las labores que los elementos hacían en Jalisco, por tratarse de funcionarios federales que llevan investigaciones independientes y con sigilo.

El Fiscal del Estado Salvador González de los Santos comentó que la Entidad apoyará con los peritajes y con la revisión de las cámaras del Escudo Urbano C5 para ver si pueden detectar algún vehículo sospechoso.

”En este trabajo, desde luego, se están haciendo revisiones y se está dando la información respecto a los posibles, tratar de identificar los posibles vehículos que pudieron haber participado, si así lo fue”, indicó.

”Es parte de la investigación, desde luego nosotros estamos apoyando también, tanto como la Secretaría en la búsqueda de estas personas, porque al final de cuentas son compañeros federales que vienen a hacer su trabajo”.

Las líneas las traería la Federación, reiteró González de los Santos.

Temas


Seguridad

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea editados por el Grupo Reforma se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

