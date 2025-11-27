Arman agricultores más bloqueos en Tamaulipas en cuarto día de protestas

México
/ 27 noviembre 2025
    Arman agricultores más bloqueos en Tamaulipas en cuarto día de protestas
    Productores tamaulipecos se unieron al movimiento nacional de rescate al campo. FOTO: CUARTOSCURO

Reportan cierres en las vías Matamoros-Reynosa, Tampico-Mante y en la ribereña

Agricultores de Tamaulipas iniciaron hoy el cuarto día de bloqueos carreteros y aduanas tras respaldar el movimiento nacional de rescate al campo.

La Vocería de Seguridad Tamaulipas reportó los primeros dos cierres parciales desde temprana hora.

Uno de los bloqueos se registra en la Carretera Matamoros-Reynosa, a la altura de la entrada a Nuevo Progreso en Río Bravo, mientras que el segundo ocurre en el sur del Estado en la vía Tampico-Mante, en el kilómetro 35 en la entrada a Estación Colonias en Altamira.

También reanudaron el bloqueo de la carretera ribereña, cerca de la entrada al casco urbano del municipio de Díaz Ordaz.

Organizadores dijeron que los bloqueos contemplan los mismos puntos de la jornada del lunes, excepto el Puente Reynosa-Pharr.

“Tenemos que empujar para que Rosa Icela (Rodríguez) nos reciba y se levante una minuta para resolver lo inmediato y para definir una agenda de trabajo sobre los temas que requieren mas análisis (agua, precios, etc)”, dijeron los productores del norte de Tamaulipas en grupos de Whatsapp.

Advirtieron que la lucha sigue mientras no haya una respuesta o solución a las demandas del sector.

Para no desalentar el movimiento de protesta, los dirigentes de los productores rurales mantienen comunicación constante con los operadores de los bloqueos, instándolos a no declinar y advertir que están cerca de obtener resultados positivos.

“El día de hoy se va a trabajar en dos mesas en el Senado: la mesa de agua y la mesa de precios y apoyos. Eso es un logro. Así que hay que hacerlo saber. Mañana en la mañana les paso comunicado de cómo se van las mesas y los mantendré informados. Avísenle a los demás, de favor. Y con la bendición de Dios ojalá que mañana tengamos algo ya escrito”.

