$!Atacan a agentes de Chihuahua que resguardaban a familias desplazadas de Durango

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua fueron atacados mientras brindaban resguardo a familias desplazadas que salieron del municipio de Tamazula, Durango, de acuerdo con reportes oficiales y versiones periodísticas difundidas este fin de semana. Según los primeros informes, las familias viajaban en un convoy conformado por alrededor de 30 vehículos particulares cuando ocurrió la agresión armada. Los hechos se registraron el pasado 9 de mayo, aunque la Fiscalía General del Estado de Chihuahua informó sobre el caso mediante un comunicado oficial emitido el 10 de mayo.

FISCALÍA DE CHIHUAHUA CONFIRMA OPERATIVO TRAS AGRESIÓN En su posicionamiento, la Fiscalía de Distrito Zona Sur informó que desplegó un operativo de búsqueda para localizar a los probables responsables del ataque contra agentes investigadores y civiles provenientes del estado de Durango. “La Fiscalía de Distrito Zona Sur desplegó un operativo de búsqueda para dar con el paradero de los probables responsables de una agresión en contra de personal de la Agencia Estatal de Investigación y civiles que provenían del estado de Durango”, indicó la dependencia estatal. La autoridad detalló que, de acuerdo con los reportes de los policías investigadores, la tarde del sábado 9 de mayo los agentes brindaban resguardo y custodia a un grupo de personas que provenían de Durango cuando fueron atacados por civiles armados.

ATAQUE CONTRA CONVOY OCURRIÓ EN GUADALUPE Y CALVO La agresión ocurrió cuando el convoy circulaba por el lugar conocido como Las Trojas, en el municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua. “De acuerdo con lo reportado por los Policías Investigadores, la tarde del sábado 09 de mayo, brindaban resguardo y custodia a un grupo de personas que provenían de la vecina entidad, y, al circular por el lugar conocido como Las Trojas, en el municipio de Guadalupe y Calvo, fueron agredidos por civiles armados”, señaló la Fiscalía. Tras el ataque, los presuntos agresores huyeron del lugar, por lo que las autoridades activaron un operativo de búsqueda en la región. “Los presuntos agresores se dieron a la fuga, por lo que esta representación social activó un operativo de búsqueda para dar con su paradero, así como para brindar seguridad a la población y a las personas en situación de movilidad”, agregó la dependencia.

ELEMENTOS DE AEI CUSTODIABAN A FAMILIARES DESPLAZADAS POR VIOLENCIA De acuerdo con información difundida por medios de comunicación, los agentes de la AEI custodiaban aproximadamente a 100 familias que habrían abandonado sus comunidades debido a hechos de violencia registrados en su localidad. Los reportes indican que el ataque obligó a los elementos policiacos a realizar maniobras de protección para resguardar tanto a los civiles desplazados como al personal de seguridad que participaba en el operativo de acompañamiento. La agresión se registró sobre la carretera que conecta Atascaderos con Guadalupe y Calvo, según reportó el diario La Jornada. REPORTAN UNA PERSONA LESIONADA De acuerdo con las versiones periodísticas disponibles, una persona habría resultado lesionada durante la agresión. Los informes preliminares apuntan a que se trataría de un civil que formaba parte del convoy. Hasta el momento, las autoridades estatales no han informado sobre personas detenidas relacionadas con el ataque armado.

La Fiscalía indicó que la presencia de operativos en la región busca garantizar la seguridad de la población y mantener vigilancia en la zona. “Con la permanecía y presencia de dichos operativos, se asegura la tranquilidad de los ciudadanos con la pronta actuación de los elementos policiacos resguardando la región”, señaló la institución en su comunicado oficial. Las investigaciones continúan para esclarecer los hechos y localizar a los responsables de la agresión contra los agentes investigadores y las familias desplazadas.

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