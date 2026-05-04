50 agentes serán interrogados por la FGR por caso de la CIA en Chihuahua

El 4 de mayo se reportó que la Fiscalía General de la República (FGR) citará a 50 elementos de la policía, relacionados con la presencia de los 2 agentes de la CIA que fallecieron en Chihuahua, el 19 de abril del 2026. En un comunicado, el vocero de la FGR, Ulises Lara, informó que las nuevas actualizaciones de la investigación detallaron que los dos agentes de la CIA estuvieron relacionados con un operativo en la Sierra del Pinal en Chihuahua. El objetivo fue interceptar un presunto narcolaboratorio.

Ulises Lara, también Fiscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, explicó que la investigación tiene como prioridad esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades. Se tiene como objetivo determinar la razón de haber involucrado a agentes de los Estados Unidos, sin notificar al gobierno federal, en un operativo dentro del territorio mexicano. ‘Como parte de los trabajos realizados por la FGR, hemos logrado avanzar con la indagatoria, por lo que cerca de 50 personas que participaron en el operativo llevado a cabo en la Sierra del Pinal, en el municipio de Morelos, están siendo citadas a efecto de ser entrevistadas en los próximos días. ‘Asimismo, se han realizado requerimientos de ley, dirigidos a diversas autoridades, para verificar la existencia y, en su caso, el estatus de las acreditaciones y autorizaciones de seguridad de los agentes fallecidos, el conocimiento de esta circunstancia por parte de las autoridades del Gobierno de Chihuahua y las condiciones jurídicas previas que motivaron, justificaron y trazaron el operativo referido’.

Ulises Lara detalló que la FGR es la única dependencia autorizada y competente para realizar las indagatorias de este caso. Se resaltó que uno de los principales objetivos de las entrevistas es determinar si la presencia de los agentes de la CIA no significó que se hayan cometido delitos en contra de la seguridad nacional.

Actualmente, el estado de Chihuahua cuenta como nuevo fiscal general a Francisco Sáenz Soto. Previamente, el 27 de abril, César Jáuregui Moreno, exfiscal del estado, renunció a su cargo tras haber adquirido la atención del gobierno federal en el caso de los agentes de la CIA en México.

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