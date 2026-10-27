Atacan a agentes de la SSPC en Celaya durante operativo; hay un abatido

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México
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    Atacan a agentes de la SSPC en Celaya durante operativo; hay un abatido
    Elementos de la SSPC son atacados a balazos tras evitar el robo de un vehículo de carga en Celaya, Guanajuato. X

Harfuch confirma ataque a la SSPC en Guanajuato y anuncia refuerzo contra robo a transporte.

Un operativo contra un robo terminó en un enfrentamiento armado en Guanajuato. Agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) fueron atacados a balazos en Celaya por presuntos delincuentes cuando intervenían para atender el reporte de un robo a un transporte de carga en carreteras de la zona.

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El saldo del ataque dejó a un agresor abatido y a otro herido. Omar García Harfuch, titular de la SSPC, confirmó que los elementos federales repelieron la agresión en el lugar. Durante el ataque armado, uno de los atacantes perdió la vida, mientras que su compañero resultó lesionado y logró darse a la fuga, por lo que se desplegó un operativo para su localización.

TAREAS DE INTELGENCIA SE INTENSIFICARÁN POR ORDEN PRESIDENCIAL

A través de su red social X, Omar García Harfuch aseguró que, por instrucciones directas de la presidenta Claudia Sheinbaum, se reforzará la investigación y el trabajo de inteligencia para ubicar y desmantelar las bandas delictivas dedicadas al atraco de transporte en las carreteras del país.

Hasta el momento, el Gobierno Federal no ha aclarado si la mercancía o la unidad lograron se recuperadas, ni si hubo conductores o civiles lesionados durante la persecución y el enfrentamiento.

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COMPROMISO PARA GARANTIZAR LA PROTECCIÓN EN GUANAJUATO

La autoridad federal reconoció el desempeño de las fuerzas de seguridad. El secretario de Seguridad destacó el valor de los agentes que arriesgaron su vida durante el operativo y reiteró el compromiso del Gobierno Federal para garantizar la protección de la ciudadanía y devolver la tranquilidad a Guanajuato.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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