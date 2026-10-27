Atacan a agentes de la SSPC en Celaya durante operativo; hay un abatido

Un operativo contra un robo terminó en un enfrentamiento armado en Guanajuato. Agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) fueron atacados a balazos en Celaya por presuntos delincuentes cuando intervenían para atender el reporte de un robo a un transporte de carga en carreteras de la zona.

El saldo del ataque dejó a un agresor abatido y a otro herido. Omar García Harfuch, titular de la SSPC, confirmó que los elementos federales repelieron la agresión en el lugar. Durante el ataque armado, uno de los atacantes perdió la vida, mientras que su compañero resultó lesionado y logró darse a la fuga, por lo que se desplegó un operativo para su localización.

TAREAS DE INTELGENCIA SE INTENSIFICARÁN POR ORDEN PRESIDENCIAL

A través de su red social X, Omar García Harfuch aseguró que, por instrucciones directas de la presidenta Claudia Sheinbaum, se reforzará la investigación y el trabajo de inteligencia para ubicar y desmantelar las bandas delictivas dedicadas al atraco de transporte en las carreteras del país.