Balean antigua casa de campaña de Rubén Rocha Moya en Culiacán

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    Balean antigua casa de campaña de Rubén Rocha Moya en Culiacán
    Ninguna autoridad de seguridad municipal, estatal o federal emitió un reporte de estos hechos. Cortesía

El inmueble fue blanco de un ataque con armas automáticas la noche del pasado lunes

CULIACÁN, SIN.- La residencia que sirvió de casa de campaña del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, en la colonia Chapultepec fue blanco de un ataque con armas automáticas la noche del lunes pasado, por lo que vecinos reportaron que vehículos que se encontraban en su interior resultaron dañados.

Ninguna autoridad de seguridad municipal, estatal o federal emitió un reporte de estos hechos que causaron temor entre los residentes de la calle Francisco Márquez que escucharon por varios minutos continuas detonaciones de armas automáticas.

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Los datos que se conoce, es que solamente personal del Ejército se presentó varios minutos después de las continuas descargas de armas de fuego que dañaron la fachada y unidades motrices que había en su interior, para verificar si había personas lesionadas.

EN MAYO ATACARON CASA DE ROCHA MOYA

Cabe recordar que la mañana del pasado sábado 9 de mayo de este año, la antigua casa de Rocha Moya, ubicada en la calle de Lago Cuitzeo, en la colonia las Quintas fue objeto de un ataque a balazos que dañó puertas, ventanas y la fachada.

En este hecho, fue la propia Secretaría de Seguridad Pública del Estado que confirmó que la residencia que, desde hace diez años, la mantiene deshabitada la familia del entonces mandatario estatal con licencia, por lo que no hubo personas lesionadas.

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Los datos que se conocieron es que este inmueble de dos pisos que se ubica por la calle de Lago Cuitzeo, esquina con el boulevard Sinaloa, en la colonia las Quintas, fue adquirida por Rubén Rocha Moya, en la época que fue rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, a través de un crédito y años después, se cambió a la Isla Musala.

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