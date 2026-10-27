Brugada alista búsqueda de desaparecidos en tres entidades: iniciará en noviembre

La búsqueda de personas desaparecidas en la Zona Metropolitana tendrá una nueva etapa en noviembre. La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina , anunció la primera jornada de búsqueda metropolitana, que se desarrollará en las fronteras entre la capital del país, el Estado de México y Morelos.

De acuerdo con la mandataria, las acciones comenzarán durante los primeros días de noviembre y forman parte de la estrategia para fortalecer la localización de personas desaparecidas y la coordinación entre las entidades.

El anuncio se realizó durante la presentación de los avances de la política de búsqueda de la administración capitalina, que también contempla nuevos compromisos con las familias y los colectivos de personas buscadoras.

¿DÓNDE SERÁ LA BÚSQUEDA METROPOLITANA DE DESAPARECIDOS?

La primera búsqueda metropolitana se concentrará en las zonas limítrofes de la Ciudad de México con el Estado de México y Morelos. La iniciativa busca ampliar las acciones de localización en territorios que conectan a las tres entidades.

Brugada informó que el operativo arrancará en los primeros días de noviembre, aunque no detalló los puntos específicos donde se realizarán las jornadas ni el número de personas que participarán.

La coordinación en estas zonas representa uno de los ejes del anuncio, debido a que las labores de búsqueda pueden requerir la intervención de autoridades de distintas entidades.