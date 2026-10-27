Brugada alista búsqueda de desaparecidos en tres entidades: iniciará en noviembre

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    Brugada alista búsqueda de desaparecidos en tres entidades: iniciará en noviembre
    La estrategia comenzará en los límites de la Ciudad de México, Estado de México y Morelos. FOTO: CUARTOSCURO

El Gobierno capitalino reporta avances en sus compromisos con colectivos de búsqueda y promete informar resultados cada mes.

La búsqueda de personas desaparecidas en la Zona Metropolitana tendrá una nueva etapa en noviembre. La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, anunció la primera jornada de búsqueda metropolitana, que se desarrollará en las fronteras entre la capital del país, el Estado de México y Morelos.

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De acuerdo con la mandataria, las acciones comenzarán durante los primeros días de noviembre y forman parte de la estrategia para fortalecer la localización de personas desaparecidas y la coordinación entre las entidades.

El anuncio se realizó durante la presentación de los avances de la política de búsqueda de la administración capitalina, que también contempla nuevos compromisos con las familias y los colectivos de personas buscadoras.

¿DÓNDE SERÁ LA BÚSQUEDA METROPOLITANA DE DESAPARECIDOS?

La primera búsqueda metropolitana se concentrará en las zonas limítrofes de la Ciudad de México con el Estado de México y Morelos. La iniciativa busca ampliar las acciones de localización en territorios que conectan a las tres entidades.

Brugada informó que el operativo arrancará en los primeros días de noviembre, aunque no detalló los puntos específicos donde se realizarán las jornadas ni el número de personas que participarán.

La coordinación en estas zonas representa uno de los ejes del anuncio, debido a que las labores de búsqueda pueden requerir la intervención de autoridades de distintas entidades.

$!La búsqueda de personas desaparecidas en la Zona Metropolitana tendrá una nueva etapa en noviembre.
La búsqueda de personas desaparecidas en la Zona Metropolitana tendrá una nueva etapa en noviembre. FOTO: CUARTOSCURO

BRUGADA REPORTA AVANCES EN COMPROMISOS DE BÚSQUEDA

Durante el informe, la jefa de Gobierno señaló que su administración registra un avance de 83 por ciento en los 30 compromisos asumidos previamente con personas buscadoras.

Además, informó que se establecieron otros 21 compromisos para reforzar la política de búsqueda y atención a las familias que buscan a sus seres queridos.

La mandataria también afirmó que, desde 2024, el número de personas desaparecidas y no localizadas en la capital se ha reducido 30 por ciento. Esta cifra corresponde a los datos presentados por el Gobierno de la Ciudad de México.

Brugada sostuvo que la mayoría de las personas desaparecidas son localizadas con vida durante los primeros días. Sin embargo, sus declaraciones no sustituyen la necesidad de revisar los registros oficiales para conocer los periodos, criterios y cifras específicas de localización.

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GOBIERNO DE CDMX INFORMARÁ CADA MES

Como parte de los cambios anunciados, Brugada se comprometió a presentar mensualmente los avances de la política de búsqueda de personas en la Ciudad de México.

La información se dará a conocer como parte del informe periódico de seguridad, con el propósito de mantener un seguimiento público de las acciones emprendidas por las autoridades.

La primera búsqueda metropolitana y los nuevos compromisos se incorporan a una estrategia que involucra a las autoridades y a las familias buscadoras. El inicio de las jornadas en noviembre permitirá conocer cómo se desarrollará la coordinación en los límites entre la capital, el Estado de México y Morelos.

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Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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