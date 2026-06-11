Atacan a balazos a alcalde en Oaxaca

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    Atacan a balazos a alcalde en Oaxaca
    El alcalde y colaboradores hacían labores de preparación para una excavación cuando hombres armados abrieron fuego en su contra. ESPECIAL

El edil de Miahuatlán de Porfirio Díaz, César Figueroa, resultó herido junto con un colaborador del Ayuntamiento

El Presidente Municipal de Miahuatlán de Porfirio Díaz, César Figueroa, y un empleado del Ayuntamiento resultaron heridos tras sufrir un ataque con armas de fuego la mañana de este jueves en la región de la Sierra Sur de Oaxaca.

Los hechos ocurrieron sobre la Avenida Hidalgo, entre la calle Nogal, en las inmediaciones del Barrio de Arriba.

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Al momento de la agresión, el Edil se encontraba acompañado por colaboradores municipales mientras se realizaban labores de preparación para una excavación en la vía pública, momento en que personas desconocidas efectuaron los disparos.

Autoridades estatales y el Ayuntamiento confirmaron que las dos personas lesionadas corresponden al Presidente Municipal César Figueroa (Morena), quien presenta una herida por proyectil de arma de fuego en el brazo izquierdo y su condición se reporta como estable y fuera de peligro.

El Municipio informó que el trabajador de Obras Públicas, identificado por fuentes locales como Antonio Vázquez, recibió atención médica tras sufrir heridas de bala y se encuentra estable. Ambos heridos fueron trasladados a un centro hospitalario para su atención especializada.

“Se informa que las actividades institucionales y la prestación de los servicios públicos municipales continúan desarrollándose con normalidad, garantizando la atención a la ciudadanía y el funcionamiento de las áreas operativas y administrativas del Ayuntamiento”, comunicó.

En tanto, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó que, a través de la obtención de material videográfico donde se observa a los agresores, se establecieron líneas de investigación para el esclarecimiento del caso.

“A la par del análisis técnico de este material videográfico, la Institución de procuración de justicia realiza todas las acciones ministeriales conducentes, manteniendo activos los protocolos de investigación inmediata y el despliegue en campo de equipos multidisciplinarios para la recolección y procesamiento de indicios criminalísticos”, comunicó.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), la Policía Estatal y la Guardia Nacional implementaron un operativo de rastreo táctico y territorial en los accesos y salidas del municipio, tras identificarse las características de los vehículos en los que los presuntos responsables emprendieron la huida.

“Se mantiene un despliegue operativo activo en la zona para la búsqueda de los responsables. Lo anterior, luego de que se lograran identificar las características de los vehículos en los que los agresores emprendieron la huida, por lo que las fuerzas de seguridad continúan de manera ininterrumpida con el rastreo táctico y territorial en la región”, agregó.

Peritos de la institución acudieron a la escena para la recolección y el procesamiento de los casquillos percutidos.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas.

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