Cumpla promesa de campaña, responde CNTE a Sheinbaum

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    Cumpla promesa de campaña, responde CNTE a Sheinbaum
    El magisterio exigió a la mandataria federal que cumplan con su promesa. Cuartoscuro

El líder de la Sección 7 de Chiapas, Isael González, indicó que sólo están pidiéndole a Sheinbaum concretar su promesa de campaña

CDMX.- Después de que la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, pidió a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) tomar una definición sobre las propuestas que les plantearon para satisfacer su demanda de volver a un sistema solidario de pensiones, el magisterio exigió esta tarde que cumplan con su promesa.

Al término de la marcha magisterial, que partió de Taxqueña con destino al Estadio Ciudad de México, el líder de la Sección 7 de Chiapas, Isael González, indicó que sólo están pidiéndole a la presidenta Claudia Sheinbaum concretar su promesa de campaña.

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“Si no iban a poder, ¿por qué engañaron a los maestros? ¿Por qué generaron una esperanza en la que muchos creímos? Por eso estamos aquí, reclamando que cumplan con su compromiso de abrogar esa reforma que lacera el derecho de los trabajadores”, dijo en conferencia de prensa.

Mientras la marcha transcurría, uno de los contingentes de la CNTE advirtió que, de no haber respuestas durante la huelga que se desarrolla en la Ciudad de México, trasladarían sus demandas a Guadalajara, Jalisco, y Monterrey, Nuevo León, ciudades sede de la justa mundialista.

DEMANDAS A LA PRESIDENTA

Al respecto, González indicó que la Coordinadora se movería hacia donde sus bases lo determinen por medio de la Asamblea Nacional Representativo.

“Si la base dice que nos vamos a Guadalajara, ahí estaremos protestando. Si hay que ir a Monterrey, también ahí estaremos”, agregó.

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El profesor reiteró que una de las demandas es que Sheinbaum retome el diálogo con la Comisión Nacional Única de Negociación.

“Seguimos exigiendo a la presidenta que regrese a la mesa. La respuesta que dio el Gabinete el día de ayer no presentó ninguna novedad y no resuelve estas demandas de fondo”, reviró.

“No queremos arruinar el mundial, pero que nos escuchen”, claman familias de desaparecidos.

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