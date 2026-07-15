Atacan a balazos a excandidato de MC en Teotihuacán; hay tres personas lesionadas

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    Atacan a balazos a excandidato de MC en Teotihuacán; hay tres personas lesionadas
    José Marcial Arpide fue hospitalizado tras un ataque armado en Teotihuacán. Autoridades investigan el atentado, en el que también hubo dos personas heridas. Redes sociales

José Marcial Arpide, excandidato de MC en Teotihuacán, resultó herido en un ataque armado; dos personas más fueron lesionadas

José Marcial Arpide, excandidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la presidencia municipal de Teotihuacán, fue víctima de un ataque armado la tarde de este martes mientras circulaba a bordo de una camioneta por calles de este municipio del Estado de México.

De acuerdo con los primeros reportes, la agresión ocurrió sobre la calle Jorge Jiménez Cantú, a unos metros de la catedral de Teotihuacán, donde sujetos armados interceptaron el vehículo en el que viajaba el político acompañado de otras dos personas.

Los agresores realizaron múltiples disparos contra la camioneta, lo que provocó una movilización de cuerpos de emergencia y corporaciones de seguridad en la zona.

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EXCANDIDATO FUE TRASLADADO A UN HOSPITAL

Como consecuencia del ataque, José Marcial Arpide resultó herido por impactos de arma de fuego y fue trasladado de inmediato a un hospital para recibir atención médica especializada.

Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente sobre la gravedad de su estado de salud.

En el sitio quedaron esparcidos diversos casquillos percutidos, mientras que la camioneta presentó impactos de bala, principalmente en el vidrio delantero del lado izquierdo.

DOS PERSONAS MÁS RESULTARON LESIONADAS

Además del excandidato, otras dos personas resultaron heridas durante la agresión.

Una de las víctimas viajaba en la misma camioneta que José Marcial Arpide, mientras que la otra corresponde a un vecino que se encontraba cerca del lugar al momento del ataque y quedó en la línea de fuego.

Paramédicos brindaron atención prehospitalaria a los tres lesionados antes de trasladarlos a distintas unidades médicas para recibir tratamiento.

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AUTORIDADES DESPLIEGAN OPERATIVO DE BÚSQUEDA

Tras los disparos, elementos de distintas corporaciones de seguridad implementaron un operativo en calles del municipio con el objetivo de localizar a los responsables.

Policías municipales y estatales acordonaron el área para permitir el trabajo del personal pericial, que llevó a cabo el levantamiento de indicios balísticos y la recopilación de evidencia para integrar la investigación.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas por estos hechos ni han dado a conocer el posible móvil del ataque.

ES EL SEGUNDO ATENTADO CONTRA JOSÉ MARCIAL ARPIDE

Este es el segundo ataque armado del que ha sido víctima José Marcial Arpide.

En 2021, cuando también participaba en la actividad política del municipio, sufrió otra agresión en Teotihuacán.

En ese atentado perdió la vida su hijo, Sixto Arpide, como consecuencia de las lesiones ocasionadas durante el ataque.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/detienen-a-tres-presuntos-implicados-en-ataque-contra-sandra-fernandez-aspirante-de-morena-en-yautepec-LI22087059

INVESTIGACIÓN PERMANECE EN CURSO

Las autoridades ministeriales mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer las circunstancias del atentado ocurrido este martes y determinar la identidad de las personas responsables.

Hasta el momento no se ha informado de manera oficial si existe alguna relación entre el ataque registrado en 2021 y la agresión más reciente contra el excandidato de Movimiento Ciudadano.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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