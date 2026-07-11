Detienen a tres presuntos implicados en ataque contra Sandra Fernández, aspirante de Morena en Yautepec

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    Detienen a tres presuntos implicados en ataque contra Sandra Fernández, aspirante de Morena en Yautepec
    Tres personas fueron detenidas por su presunta relación con el ataque armado contra Sandra Fernández en Yautepec; la Fiscalía de Morelos mantiene abiertas las investigaciones. FGE de Morelos

La Fiscalía de Morelos capturó a tres presuntos implicados en el ataque contra Sandra Fernández en Yautepec durante transmisión del Mundial

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos informó la detención de tres personas presuntamente relacionadas con el ataque armado registrado el pasado 30 de junio en el municipio de Yautepec, donde la aspirante a la presidencia municipal, Sandra Fernández Gómez, resultó herida y tres personas perdieron la vida.

De acuerdo con la institución, las órdenes de aprehensión fueron cumplimentadas como resultado de labores de investigación e inteligencia desarrolladas por las dependencias que integran la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/ataque-armado-durante-transmision-del-partido-mexico-ecuador-deja-tres-muertos-y-nueve-heridos-en-yautepec-HK21815288

TRES PERSONAS FUERON DETENIDAS EN UN OPERATIVO INTERINSTITUCIONAL

La Fiscalía señaló que un juez de control otorgó las órdenes de aprehensión con base en los datos de prueba integrados por la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio, bajo los criterios establecidos en el Protocolo de Actuación con Perspectiva de Género para este delito.

Las personas detenidas fueron identificadas como América Alejandra “N”, Eugenio “N” y Ulises “N”.

El operativo fue realizado de manera conjunta por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Morelos, la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional.

Durante la intervención, las autoridades aseguraron un vehículo con reporte de procedencia ilícita, un arma corta, cartuchos útiles, un cargador y diversas dosis de droga.

La Fiscalía indicó que los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación jurídica conforme al proceso correspondiente.

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EL ATAQUE OCURRIÓ DURANTE LA TRANSMISIÓN DEL PARTIDO MÉXICO VS. ECUADOR

Los hechos ocurrieron la noche del 30 de junio en una cancha de usos múltiples ubicada en el barrio de Rancho Nuevo, en Yautepec, donde habitantes de la comunidad se reunieron para presenciar la transmisión del partido entre las selecciones de México y Ecuador.

De acuerdo con la Fiscalía, durante la convivencia se registró un ataque armado que dejó un saldo de tres personas fallecidas y nueve lesionadas.

Las investigaciones señalan que la agresión habría estado dirigida contra Sandra Fernández Gómez, aspirante de Morena a la presidencia municipal de Yautepec para el proceso electoral de 2027, quien resultó gravemente herida.

Tras los hechos, la FGE activó los protocolos de actuación e inició las investigaciones correspondientes.

SANDRA FERNÁNDEZ HABLÓ UNA SEMANA DESPUÉS DEL ATENTADO

El pasado 8 de julio, una semana después del ataque, Sandra Fernández difundió un mensaje en el que habló por primera vez sobre lo ocurrido.

La aspirante señaló que la reunión había sido organizada para convivir con integrantes de su equipo de trabajo, miembros de la ayudantía y familias de la comunidad mientras observaban el encuentro de la Selección Mexicana.

En su mensaje relató que la convivencia transcurría con normalidad hasta que, tras la celebración de un gol del equipo nacional, un grupo de personas llegó al lugar y se registró la agresión armada.

Fernández afirmó que el ataque tenía como objetivo privarla de la vida y expresó el impacto físico y emocional que enfrenta tras los hechos.

En la agresión perdió la vida su pareja sentimental, Miguel Tijeras, además de otras dos personas que se encontraban en el sitio.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/detienen-a-siete-presuntos-integrantes-de-celula-ligada-al-ataque-en-el-bar-alma-de-cdmx-en-2025-LM21873888

INVESTIGACIONES CONTINÚAN

La Fiscalía General del Estado de Morelos informó que las investigaciones continúan para el esclarecimiento total de los hechos y reiteró que las acciones coordinadas entre las instituciones de seguridad buscan fortalecer la legalidad y garantizar el acceso a la justicia para las víctimas.

Las autoridades no han informado, hasta el momento, sobre la posible participación de más personas en el ataque ni sobre el móvil de la agresión, por lo que las indagatorias permanecen abiertas.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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