$!Regidora de Morena en Tecate está fuera de peligro tras ataque armado; investigan homicidio de su esposo

La regidora de Morena en el Ayuntamiento de Tecate, María de Jesús Quijada Maldonado, se reporta fuera de peligro tras sobrevivir a un ataque armado la tarde del martes 14 de julio. El atentado, en el que también se encontraba su esposo, ocurrió en el estado de Baja California y movilizó a las autoridades locales. La información sobre su estado de salud fue confirmada por su padre, Francisco Quijada, quien desmintió las versiones difundidas durante varias horas en redes sociales y algunos medios sobre el presunto fallecimiento de la funcionaria.

En entrevista con Milenio Televisión, Francisco Quijada informó que el estado de salud de su hija ha evolucionado favorablemente y agradeció las muestras de apoyo recibidas. “Gracias a Dios, mi hija está fuera de peligro. Y, pues, mi nieta también. Esta información que me dieron a mí ahorita es todo lo que puedo decirles y darles las gracias a todos por sus oraciones y por sus buenas vibras”, expresó. Hasta el momento, las autoridades municipales y estatales no han informado el móvil de la agresión ni han reportado personas detenidas por estos hechos.

ATAQUE OCURRIÓ EN EL FRACCIONAMIENTO HACIENDA DE TECATE De acuerdo con información preliminar, la agresión se registró sobre la calle Coyuca, en el fraccionamiento Hacienda de Tecate, cuando hombres armados interceptaron el automóvil Kia de color negro en el que viajaban María de Jesús Quijada, su esposo Jesús Pereida Ruiz y su hija. Los agresores dispararon en múltiples ocasiones contra el vehículo y posteriormente huyeron a bordo de un automóvil blanco. Como consecuencia del ataque, la regidora resultó lesionada por impactos de arma de fuego y fue trasladada de emergencia a un hospital en Estados Unidos para recibir atención médica especializada. La Fiscalía General del Estado de Baja California mantiene abierta una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y determinar la identidad de los responsables. JESÚS PEREIDA RUIZ, ESPOSO DE LA REGIDORA, FALLECIÓ EN EL LUGAR Durante el ataque perdió la vida Jesús Pereida Ruiz, esposo de la regidora, a consecuencia de las lesiones provocadas por los disparos. De acuerdo con medios locales, personal de Servicios Periciales realizó el procesamiento de la escena y posteriormente trasladó el cuerpo al Servicio Médico Forense para las diligencias correspondientes. Pereida Ruiz desempeñó diversos cargos en la administración pública de Baja California. Entre ellos, coordinó las Mesas de Seguridad para la Paz en Tecate durante la administración del entonces gobernador Jaime Bonilla Valdez y posteriormente colaboró en la Secretaría de Bienestar del Estado. VERSIONES SOBRE EL ESTADO DE SALUD FUERON CORREGIDAS Tras el atentado comenzaron a circular versiones contradictorias sobre el estado de salud de María de Jesús Quijada. Incluso, la cuenta oficial de Facebook de Jesús Pereida Ruiz publicó inicialmente un mensaje en el que se informaba el fallecimiento tanto de él como de la regidora. Horas más tarde, esa publicación fue modificada para precisar que la funcionaria permanecía con vida y en estado grave. De acuerdo con versiones difundidas por medios locales, la información sobre su presunto fallecimiento habría formado parte de una estrategia para proteger su seguridad durante el traslado al hospital donde recibe atención médica especializada. Posteriormente, Francisco Quijada confirmó públicamente que su hija había superado la etapa de mayor riesgo y se encontraba fuera de peligro.

TRAYECTORIA DE MARÍA DE JESÚS QUIJADA MALDONADO María de Jesús Quijada Maldonado, nacida el 23 de agosto de 1985, es regidora del XXV Ayuntamiento de Tecate desde octubre de 2024. Su trayectoria profesional ha estado vinculada principalmente a la asistencia social, la administración pública y la prevención de problemáticas sociales. En el ámbito académico cursó un Associate Degree en Administración de Empresas (Business Administration) en Grossmont College, ubicado en La Mesa, California. Actualmente estudia la Licenciatura en Derecho en la Universidad Humanitas, Campus Tijuana. Realizó su formación básica y media superior en Tecate, Baja California, donde estudió en el Colegio de Bachilleres y en la Escuela Secundaria Francisco I. Madero. EXPERIENCIA EN ASISTENCIA SOCIAL Y PREVENCIÓN Antes de integrarse al Cabildo de Tecate, Quijada Maldonado desempeñó diversos cargos dentro del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). En enero de 2023 fue Coordinadora de Asistencia Privada en la Zona Costa. Previamente ocupó la Dirección General del DIF Tecate entre octubre de 2021 y septiembre de 2022, además de colaborar como asistente de la presidencia del patronato y asesora de proyectos dentro de la misma institución. Su participación en labores sociales comenzó en 2017 como voluntaria del DIF Municipal. Entre 2015 y 2018 también colaboró en la asociación civil “No más cuartos vacíos”, dedicada a la prevención de la trata de personas. Asimismo, trabajó como auxiliar administrativo para la empresa Frank Services, en Estados Unidos. De acuerdo con su perfil público, parte de su formación también ha estado enfocada en derechos humanos, prevención de la trata de personas y atención a problemáticas relacionadas con la explotación de personas. INVESTIGACIÓN CONTINÚA ABIERTA Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado de Baja California no ha dado a conocer avances sobre el móvil del ataque ni ha informado sobre personas detenidas. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer las circunstancias de la agresión registrada en Tecate y determinar la responsabilidad de quienes participaron en los hechos.