Han sido localizados 13 mil 625 desaparecidos en un año: Segob

CDMX.- En un año, el Gobierno federal ha localizado a 13 mil 625 personas reportadas como desaparecidas mediante cruces de información, búsquedas generalizadas, alertas inmediatas y brigadas territoriales. Al presentar avances de la Estrategia Nacional de Búsqueda de Personas, la Secretaría de Gobernación (Segob) informó que, a partir de la reforma a la Ley General en la materia, de julio de 2025, la plataforma detectó 40 mil 628 coincidencias de personas reportadas como desaparecidas que realizaron trámites o registraron actividades posteriores a la fecha del reporte.

De ese universo, indicó, 6 mil 939 personas ya cuentan con reporte de localización luego de ser detectadas mediante la Plataforma Única de Identidad.

EN DOS MESES FUERON LOCALIZADAS 3 MIL 39 PERSONAS Además, como resultado de la búsqueda generalizada y en coordinación con las entidades federativas, durante los últimos dos meses fueron localizadas 3 mil 39 personas. A través de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata (ANBI), en los últimos seis meses se localizaron otras 2 mil 572 personas, la mayoría durante las primeras 48 horas posteriores al reporte.

Las brigadas territoriales de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), en tanto, realizaron mil 75 localizaciones con vida, de las cuales 86 por ciento correspondieron a ausencias voluntarias no vinculadas con algún delito. La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina, dieron a conocer los resultados desde el Centro de Mando de la ANBI, que opera las 24 horas. “El Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum está haciendo todo a su alcance, modificando esquemas de trabajo, innovando estrategias, capacitando personal y usando las herramientas necesarias para encontrar a sus seres queridos”, afirmó Rodríguez.

REFORZARÁN ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA MEDIANTE 10 ACCIONES Medina informó que la estrategia será reforzada con 10 acciones, entre ellas garantizar que los reportes del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas tengan datos completos y que cada desaparición cuente con una carpeta de investigación. Para revisar las bases del Registro Nacional y los procesos de búsqueda participarán 10 expertos nacionales y extranjeros especializados en análisis de datos, estadística, matemáticas, inteligencia artificial y programación.

También se reforzarán las búsquedas en hospitales, centros de reclusión y otras instituciones públicas y privadas, y se implementará un Plan de Identificación Humana, encabezado por la Fiscalía General de la República (FGR), para abatir el rezago forense. La CNB cuenta con más de 400 especialistas en tareas de búsqueda y perfiles jurídicos y forenses, además de drones, georradares y otras herramientas tecnológicas. SEGOB DESTACA REUNIONES CON FAMILIARES Y COLECTIVOS Medina llamó a los gobiernos estatales y comisiones locales de búsqueda a replicar puestos de mando y reforzar la coordinación con el Centro instalado en Gobernación. “Queremos que ninguna alerta se quede sin atención, ya que cada minuto cuenta”, subrayó.

La dependencia reportó también 13 mil 300 atenciones y reuniones con familiares y colectivos y anunció una ruta por las entidades para revisar perfiles genéticos y carpetas de investigación, así como acercar a las familias con fiscalías y comisiones locales de víctimas y búsqueda.