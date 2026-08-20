‘En Tabasco no hay intocables’, afirma Javier May tras Operativo Enjambre que dejó funcionarios detenidos en Paraíso

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    ‘En Tabasco no hay intocables’, afirma Javier May tras Operativo Enjambre que dejó funcionarios detenidos en Paraíso
    Se les investiga por el presunto desvío de recursos del Ramo 33, enriquecimiento ilícito y abuso de poder. Presidencia

En el operativo de la FGR se detuvo al director de Obras Públicas, Edison García Wilson, y otros servidores públicos

VILLAHERMOSA, TAB.- “En Tabasco no hay intocables”, aseveró el gobernador Javier May Rodríguez sobre la aplicación del Operativo Enjambre en el municipio de Paraíso, donde se ejecutaron cateos y el aseguramiento de propiedades al presidente municipal Alfonso Baca Sevilla y otros funcionarios.

Lo anterior, tras el operativo de la Fiscalía General de la República (FGR), que incluyó la detención del director de Obras Públicas, Edison García Wilson, y otros servidores públicos investigados por presunto desvío de recursos del Ramo 33, enriquecimiento ilícito y abuso de poder.

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El mandatario morenista rechazó que se trate de persecución política o de aplicación selectiva de la Ley, como acusó el partido Movimiento Ciudadano (MC), no obstante, aseguró que en su administración hay cero impunidad para quienes cometen un delito, sin importar de quién se trate.

“El Ejecutivo no litiga ni persiguen a nadie, hay libertad plena, no hay ninguna represalia contra nadie, no es nuestro estilo y hay libertades plenas... No hay intocables en el estado, en Tabasco quien comete un delito, quien viola la ley, se tiene que aplicar, esa es la garantía, es cero impunidad, entonces estamos en ese sentido”, advirtió.

CONFÍA MAY EN PROCESO APEGADO A DERECHO

Asimismo, confió en que la FGR mantendrá un proceso apegado a derecho e informará oportunamente sobre los cargos imputados, descartando un vacío de poder al señalar que el Ayuntamiento sigue representado por sus regidores.

“Los regidores, las regidoras, ellos son los que tienen representación legal, no hay un vacío de poder, entonces yo creo que son ellos los que van a determinar en su momento... y la Fiscalía General de la República tendrá en su momento que cuidar el debido proceso de las personas que están imputadas en este delito”, aseveró.

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“Decirles que estén tranquilos, que es un proceso apegado a derecho, yo estoy seguro que las cosas se han hecho conforme al derecho, esto no pasaba en el pasado, aquí antes había impunidad, y será el propio alcalde quien en su momento pueda él informar cuál es el delito que se le acusa, cuál es el delito que se le finca”, expresó.

Finalmente, aseguró Javier May Rodríguez que la seguridad en el municipio de Paraíso está garantizada con la coordinación de la FIRT OLMECA, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa, la Guardia Estatal, la Secretaría de Protección Ciudadana Federal y las autoridades estatales.

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