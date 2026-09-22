Ataque armado en la Lechería-Texcoco deja dos muertos y dos heridos en Acolman, Edomex

Dos personas murieron y dos más resultaron gravemente heridas tras sufrir un ataque armado la tarde de este martes 22 de septiembre sobre la carretera federal Lechería-Texcoco. La agresión ocurrió a la altura de la colonia San Miguel Totolcingo, en el municipio de Acolman, Estado de México .

Según los reportes locales, los agresores viajaban a bordo de una motocicleta y persiguieron a las víctimas a lo largo del trayecto. Al darles alcance, dispararon en cerca de 40 ocasiones contra las víctimas que iban a bordo de una camioneta gris oscuro.

De acuerdo con información reciente, los afectados pertenecían al colectivo Resistencia Civil Pacífica (RCP). Las víctimas regresaban de una reunión con autoridades locales en la Comisaría de Tezoyuca cuando comenzó la persecución por parte de los motociclistas armados.

Entre los lesionados se encuentra el hijo de un conocido habitante de la zona apodado “El Ñoño”. Ambos heridos fueron trasladados de urgencia por paramédicos a hospitales cercanos para recibir atención médica especializada.