Ataque armado en la Lechería-Texcoco deja dos muertos y dos heridos en Acolman, Edomex

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    Ataque armado en la Lechería-Texcoco deja dos muertos y dos heridos en Acolman, Edomex
    Ataque armado en la carretera Lechería-Texcoco en Acolman, Estado de México. X
    Ataque armado en la Lechería-Texcoco deja dos muertos y dos heridos en Acolman, Edomex
    Ataque armado en la carretera Lechería-Texcoco en Acolman, Estado de México. X

Sujetos en motocicleta dispararon cerca de 40 veces contra una camioneta en San Miguel Totolcingo; no hay detenidos hasta el momento.

Dos personas murieron y dos más resultaron gravemente heridas tras sufrir un ataque armado la tarde de este martes 22 de septiembre sobre la carretera federal Lechería-Texcoco. La agresión ocurrió a la altura de la colonia San Miguel Totolcingo, en el municipio de Acolman, Estado de México.

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Según los reportes locales, los agresores viajaban a bordo de una motocicleta y persiguieron a las víctimas a lo largo del trayecto. Al darles alcance, dispararon en cerca de 40 ocasiones contra las víctimas que iban a bordo de una camioneta gris oscuro.

De acuerdo con información reciente, los afectados pertenecían al colectivo Resistencia Civil Pacífica (RCP). Las víctimas regresaban de una reunión con autoridades locales en la Comisaría de Tezoyuca cuando comenzó la persecución por parte de los motociclistas armados.

Entre los lesionados se encuentra el hijo de un conocido habitante de la zona apodado “El Ñoño”. Ambos heridos fueron trasladados de urgencia por paramédicos a hospitales cercanos para recibir atención médica especializada.

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NO HAY SEÑALADOS NI RESPONSABLES DE MOMENTO

Elementos de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional acordonaron la zona para resguardar la escena del crimen. El operativo de seguridad provocó asentamientos viales y el cierre parcial de la carretera Lechería-Texcoco mientras el Ministerio Público realizaba el levantamiento de los cuerpos.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas detenidas por estos hechos. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México ya abrió una carpeta de investigación para dar con los responsables y esclarecer el móvil del homicidio.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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