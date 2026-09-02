Ataque armado en Mazatlán deja dos personas heridas

A través de la red social X, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó sobre el ataque armado hacia personas que viajaban a bordo de una camioneta en el municipio de Mazatlán. El reporte se dio a través de una llamada al 9-1-1.

Esta mañana del miércoles 2 de septiembre, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó a través de su cuenta de X sobre el ataque armado hacia dos personas que transitaban la ciudad de Mazatlán en una camioneta.

Se reportaron dos personas lesionadas, entre quienes se encontraba el Coordinador de Protección Civil de Mazatlán, Óscar Osuna Tirado. La otra persona sería otro trabajador de la dependencia quien acompañaba al Coordinador por la mañana.

El ayuntamiento informó que ambos se encuentran estables y recibiendo atención médica tras los ataques de bala, mientras que la Fiscalía General del Estado se encargará de investigar la agresión para esclarecer los hechos.