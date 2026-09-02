Ataque armado en Mazatlán deja dos personas heridas

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Ataque armado en Mazatlán deja dos personas heridas
    Avenida Gutiérrez Nájera, sector Montuosa, lugar en el que se dio el ataque armado al Coordinador de Protección Civil de Mazatlán esta mañana 2 de septiembre X

Entre ellas se encontraba Óscar Osuna Tirado, coordinador de Protección Civil de Mazatlán, quien se encuentra estable después de los ataques de bala

A través de la red social X, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó sobre el ataque armado hacia personas que viajaban a bordo de una camioneta en el municipio de Mazatlán. El reporte se dio a través de una llamada al 9-1-1.

Esta mañana del miércoles 2 de septiembre, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó a través de su cuenta de X sobre el ataque armado hacia dos personas que transitaban la ciudad de Mazatlán en una camioneta.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/piedras-negras/persecucion-termina-con-detenido-y-cierre-momentaneo-del-puente-internacional-ii-de-piedras-negras-coahuila-KA23230831

Se reportaron dos personas lesionadas, entre quienes se encontraba el Coordinador de Protección Civil de Mazatlán, Óscar Osuna Tirado. La otra persona sería otro trabajador de la dependencia quien acompañaba al Coordinador por la mañana.

El ayuntamiento informó que ambos se encuentran estables y recibiendo atención médica tras los ataques de bala, mientras que la Fiscalía General del Estado se encargará de investigar la agresión para esclarecer los hechos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/caen-dos-por-asesinato-de-musico-de-camilo-septimo-y-su-familia-en-atizapan-uno-era-su-socio-AA23231357
Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Inseguridad
Seguridad
Gobierno

Localizaciones


Mazatlán

Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
La política de ayer y hoy

La política de ayer y hoy
true

El ruido como expresión de violencia urbana

El video de un hombre que aparentemente arrastra a un perro generó indignación en redes sociales de Acuña, Coahuila.

¿Otro ‘Rocky’? Causa fuerte indignación video de camioneta arrastrando a un perro, en Acuña, Coahuila
Una amenaza de balacera publicada en redes sociales movilizó a policías de Guadalupe y activó un Operativo Mochila en un plantel Conalep.

Moviliza a elementos policiacos amenaza de tiroteo en Conalep en Nuevo León
Sheinbaum reabrió el registro del programa Producción para el Bienestar 2026, que ofrece un apoyo económico anual desde 7 mil 300 hasta 24 mil pesos para mejorar la producción de cultivos y productos prioritarios.

Sheinbaum reabre registro para depositarle desde 7 mil 300 hasta 24 mil pesos a hombres y mujeres; requisitos y cómo inscribirse
Según la tradición, cuando se observe en las alturas el vuelo de una bruja, la cual puede darse en la forma de guajolote, lechuza o águila, se debe elevar esta oración con un cordón entre las manos.

¿Sabes cómo defenderte de las brujas?... ‘Las doce verdades’ y más remedios para alejarlas de tu hogar
Trabajo. El actor de origen cubano aseguró que trabajar durante tres meses en la producción representó uno de los mayores retos de su carrera en México.

¿La estás viendo? Dario Duque cumple un sueño con ‘La Pícara Soñadora’
La extraordinaria temporada de Meneses vuelve a poner sobre la mesa la pregunta: ¿por qué no tiene una oportunidad sostenida en MLB?

¡Joey Meneses hace historia! El mexicano rompe récord de carreras producidas en Triple A