Persecución termina con detenido y cierre momentáneo del Puente Internacional II de Piedras Negras, Coahuila

De acuerdo con los primeros reportes, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) daban seguimiento a un hombre que emprendió la huida a pie en dirección al cruce internacional, aparentemente con la intención de alcanzar territorio estadounidense.

PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA.– Una persecución protagonizada por elementos de seguridad provocó una intensa movilización durante la tarde de este miércoles en el Puente Internacional Número 2 de Piedras Negras , donde el tránsito fue suspendido temporalmente mientras se desarrollaba el operativo.

La persecución llegó hasta la zona de guardarraya, donde intervinieron elementos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), quienes impidieron que el individuo continuara avanzando hacia territorio norteamericano.

El hombre fue asegurado inicialmente por las autoridades estadounidenses y posteriormente entregado a los agentes de la AIC, quienes continuaron con el procedimiento correspondiente en territorio mexicano.

La presencia de numerosas unidades de seguridad en ambos lados de la frontera generó expectación entre conductores y personas que se encontraban en las inmediaciones del puente, uno de los principales puntos de conexión entre Piedras Negras y Eagle Pass, Texas.

Como consecuencia del operativo, el Puente Internacional II permaneció cerrado durante algunos minutos, ocasionando afectaciones momentáneas al flujo vehicular y retrasos para quienes pretendían utilizar el cruce.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer públicamente la identidad del hombre asegurado ni las circunstancias que provocaron que los agentes de la AIC le dieran seguimiento.