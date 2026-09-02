Persecución termina con detenido y cierre momentáneo del Puente Internacional II de Piedras Negras, Coahuila

+ Seguir en Seguir en Google
Piedras Negras
/
    Persecución termina con detenido y cierre momentáneo del Puente Internacional II de Piedras Negras, Coahuila
    Elementos de seguridad desplegaron un operativo en el Puente Internacional Número 2 de Piedras Negras tras una persecución. CORTESÍA

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal siguieron a un hombre que intentaba llegar al cruce fronterizo; CBP intervino en la guardarraya

PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA.– Una persecución protagonizada por elementos de seguridad provocó una intensa movilización durante la tarde de este miércoles en el Puente Internacional Número 2 de Piedras Negras, donde el tránsito fue suspendido temporalmente mientras se desarrollaba el operativo.

De acuerdo con los primeros reportes, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) daban seguimiento a un hombre que emprendió la huida a pie en dirección al cruce internacional, aparentemente con la intención de alcanzar territorio estadounidense.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/poder-judicial-de-coahuila-sumara-de-22-a-25-jueces-para-optimizar-la-imparticion-de-justicia-FB23228629

La persecución llegó hasta la zona de guardarraya, donde intervinieron elementos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), quienes impidieron que el individuo continuara avanzando hacia territorio norteamericano.

El hombre fue asegurado inicialmente por las autoridades estadounidenses y posteriormente entregado a los agentes de la AIC, quienes continuaron con el procedimiento correspondiente en territorio mexicano.

La presencia de numerosas unidades de seguridad en ambos lados de la frontera generó expectación entre conductores y personas que se encontraban en las inmediaciones del puente, uno de los principales puntos de conexión entre Piedras Negras y Eagle Pass, Texas.

Como consecuencia del operativo, el Puente Internacional II permaneció cerrado durante algunos minutos, ocasionando afectaciones momentáneas al flujo vehicular y retrasos para quienes pretendían utilizar el cruce.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer públicamente la identidad del hombre asegurado ni las circunstancias que provocaron que los agentes de la AIC le dieran seguimiento.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/acuna/agresor-de-perro-arrastrado-en-camioneta-es-identificado-la-mascota-es-atendida-de-las-heridas-en-acuna-coahuila-BB23224342

Tampoco se ha confirmado oficialmente que durante la persecución se hayan registrado disparos o personas lesionadas.

La situación permanece bajo investigación y será la autoridad ministerial la que determine el motivo de la persecución, así como la situación jurídica del detenido.

Mientras tanto, la movilización volvió a poner bajo atención la coordinación entre las autoridades mexicanas y estadounidenses ante incidentes registrados en los principales cruces fronterizos de la región.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Cruce Fronterizo
Frontera México-Estados Unidos

Localizaciones


Piedras Negras

Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

Me interesa la tecnología y la manera en que está transformando al periodismo y a los medios de comunicación. Esa inquietud me ha llevado a mantenerme en constante actualización y a complementar mi experiencia editorial con la consultoría empresarial, la capacitación y la aplicación de inteligencia artificial en distintos procesos de comunicación.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La ayuda

La ayuda
La explosión destrozó los ventanales y parte de la fachada de Tortas Alex de Monterrey.

Explosión en Tortas Alex sacude plaza comercial en la colonia República de Saltillo
true

Refrenda Coahuila coordinación con Gobierno Federal: Manolo
true

POLITICÓN: Salpica al titular de la UIF Coahuila testimonio de ‘El Grande’ en nuevo libro de Anabel Hernández
Caso de perro arrastrado por una camioneta llega al Ministerio Público en Acuña, Coahuila.

Agresor de perro arrastrado en camioneta es identificado; la mascota es atendida de las heridas, en Acuña, Coahuila
Los Lobos de la UAdeC mostraron los uniformes que utilizarán durante la temporada 2026, como parte de la renovación del programa.

Así es la nueva imagen de Lobos de la UAdeC para la temporada 2026 de la ONEFA
Esto ha desatado algunas críticas debido a que la ley federal prohíbe la representación de un presidente vivo en monedas.

Sale a la venta moneda con el rostro de Trump
No es la primera vez que Trump impulsa el cambio de nombre de aguas que se extienden más allá de las fronteras de Estados Unidos.

Apple cambia el nombre del lago Ontario a ‘lago EEUU’ en mapas para usuarios estadounidenses