Ataque armado en Navolato desata enfrentamientos, bloqueos y quema de vehículos en Villa Benito Juárez
La escena del ataque en Villa Benito Juárez fue acordonada por autoridades tras el homicidio de un joven y la lesión accidental de una funcionaria
La tarde de este jueves se registró un ataque armado frente a las oficinas de la Sindicatura de Villa Benito Juárez, perteneciente al municipio de Navolato, lo que desencadenó una serie de enfrentamientos, persecuciones y bloqueos que alteraron la vida diaria de la comunidad.
El hecho fue confirmado por medios locales, entre ellos Noroeste e INFOBAE, que documentaron un despliegue de violencia que se extendió a distintos puntos de la región.
De acuerdo con los primeros reportes, un hombre identificado como Germán, de 28 años, perdió la vida en el lugar. Era jornalero y residente de la zona. En el mismo incidente, una funcionaria pública resultó lesionada de manera accidental por una esquirla.
Las autoridades estatales activaron operativos de vigilancia y control en respuesta a los múltiples reportes ciudadanos sobre detonaciones, quema de vehículos y bloqueos en caminos cercanos.
INDIVIDUOS ARMADOS ATACARON DIRECTAMENTE A HOMBRE ASESINADO EN NAVOLATO
Según los datos preliminares, el ataque ocurrió poco después de las 13:00 horas. Germán circulaba en una motocicleta negra marca Italika cuando fue interceptado por individuos armados que viajaban en un automóvil.
Los agresores dispararon directamente contra él, provocando que cayera al pavimento. Su cuerpo quedó tendido sobre la vía pública mientras la motocicleta quedó a unos metros de distancia.
Familiares confirmaron que el joven se dirigía a realizar actividades rutinarias y que no tenía vínculo con los hechos que originaron la agresión. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre líneas de investigación ni posibles móviles del homicidio.
FUNCIONARIA PÚBLICA RESULTA HERIDA POR UNA ESQUIRLA DE BALA TRAS ATAQUE EN NAVOLATO
Durante el ataque, una bala ingresó a las oficinas de la Sindicatura por un ventanal. El proyectil impactó en una lámpara del techo, desprendiendo una esquirla que alcanzó el brazo derecho de Luz María, de 51 años, síndica de Villa Benito Juárez.
La funcionaria fue trasladada por su hijo a un hospital cercano, donde fue estabilizada. El personal médico informó que la lesión fue superficial y que su estado de salud es estable. Agentes de la Fiscalía General del Estado acudieron al centro de salud para tomar su declaración como parte de la investigación en curso.
Tras el reporte hecho al número de emergencias 911, elementos de diversas corporaciones policiacas llegaron al lugar y acordonaron la zona. Personal de Servicios Periciales inició el levantamiento de evidencias, mientras que agentes investigadores comenzaron las primeras diligencias para integrar la carpeta de investigación correspondiente.
La Fiscalía General del Estado informó que hasta el momento no hay personas detenidas por el ataque ni por los incidentes que se registraron de forma paralela. Sin embargo, la presencia policial fue reforzada en distintos puntos de Navolato ante la posibilidad de que se presentaran nuevos hechos violentos.
NAVOLATO VIVE JORNADA DE TERROR CON DIVERSOS BLOQUEOS, Y QUEMA DE VEHÍCULO
De manera extraoficial, habitantes reportaron persecuciones armadas en caminos cercanos, así como bloqueos de vialidades y la quema de al menos un vehículo tipo SUV. Las imágenes compartidas en redes sociales mostraron autos incendiados, zonas con rastros de fuego y los efectos del ataque inicial.
Las autoridades señalaron que aún se realiza el conteo exacto de los incidentes derivados, ya que se registraron reportes simultáneos en distintos sectores. No obstante, pidieron a la población mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales y evitar circular por las zonas donde se desplegaron los operativos.
Los habitantes de Villa Benito Juárez expresaron preocupación por la escalada de violencia registrada durante la tarde. Testigos mencionaron que las detonaciones y los bloqueos provocaron que comercios cerraran de manera anticipada y que varias familias permanecieran resguardadas en sus hogares.
Mientras tanto, las autoridades continúan con las labores de vigilancia y con la investigación para esclarecer la identidad de los agresores y determinar el origen de los incidentes.