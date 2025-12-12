Ataque armado en Navolato desata enfrentamientos, bloqueos y quema de vehículos en Villa Benito Juárez

La tarde de este jueves se registró un ataque armado frente a las oficinas de la Sindicatura de Villa Benito Juárez, perteneciente al municipio de Navolato, lo que desencadenó una serie de enfrentamientos, persecuciones y bloqueos que alteraron la vida diaria de la comunidad. El hecho fue confirmado por medios locales, entre ellos Noroeste e INFOBAE, que documentaron un despliegue de violencia que se extendió a distintos puntos de la región. TE PUEDE INTERESAR: La red de extorsiones de ‘El Limones’ golpeó a toda la región Laguna de Durango y Coahuila De acuerdo con los primeros reportes, un hombre identificado como Germán, de 28 años, perdió la vida en el lugar. Era jornalero y residente de la zona. En el mismo incidente, una funcionaria pública resultó lesionada de manera accidental por una esquirla. Las autoridades estatales activaron operativos de vigilancia y control en respuesta a los múltiples reportes ciudadanos sobre detonaciones, quema de vehículos y bloqueos en caminos cercanos.

INDIVIDUOS ARMADOS ATACARON DIRECTAMENTE A HOMBRE ASESINADO EN NAVOLATO Según los datos preliminares, el ataque ocurrió poco después de las 13:00 horas. Germán circulaba en una motocicleta negra marca Italika cuando fue interceptado por individuos armados que viajaban en un automóvil. Los agresores dispararon directamente contra él, provocando que cayera al pavimento. Su cuerpo quedó tendido sobre la vía pública mientras la motocicleta quedó a unos metros de distancia. Familiares confirmaron que el joven se dirigía a realizar actividades rutinarias y que no tenía vínculo con los hechos que originaron la agresión. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre líneas de investigación ni posibles móviles del homicidio. FUNCIONARIA PÚBLICA RESULTA HERIDA POR UNA ESQUIRLA DE BALA TRAS ATAQUE EN NAVOLATO Durante el ataque, una bala ingresó a las oficinas de la Sindicatura por un ventanal. El proyectil impactó en una lámpara del techo, desprendiendo una esquirla que alcanzó el brazo derecho de Luz María, de 51 años, síndica de Villa Benito Juárez. La funcionaria fue trasladada por su hijo a un hospital cercano, donde fue estabilizada. El personal médico informó que la lesión fue superficial y que su estado de salud es estable. Agentes de la Fiscalía General del Estado acudieron al centro de salud para tomar su declaración como parte de la investigación en curso. Tras el reporte hecho al número de emergencias 911, elementos de diversas corporaciones policiacas llegaron al lugar y acordonaron la zona. Personal de Servicios Periciales inició el levantamiento de evidencias, mientras que agentes investigadores comenzaron las primeras diligencias para integrar la carpeta de investigación correspondiente. La Fiscalía General del Estado informó que hasta el momento no hay personas detenidas por el ataque ni por los incidentes que se registraron de forma paralela. Sin embargo, la presencia policial fue reforzada en distintos puntos de Navolato ante la posibilidad de que se presentaran nuevos hechos violentos.