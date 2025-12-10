Muere por presuntamente activar mina terrestre en Doctor Coss, Nuevo León

México
/ 10 diciembre 2025
    Muere por presuntamente activar mina terrestre en Doctor Coss, Nuevo León
    Una persona murió tras presuntamente activar un artefacto explosivo en un rancho de Doctor Coss; peritos analizan la escena FOTO: AMNISTÍA INTERNACIONAL | IMAGEN ILUSTRATIVA

Peritos de la Fiscalía de Nuevo León realizan análisis balístico en el rancho donde una persona murió tras activar un posible explosivo

Monterrey, Nuevo León.- La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, investiga el hallazgo de una persona sin vida que habría fallecido tras haber activado una mina terrestre en el municipio de Doctor Coss.

La autoridad estableció que los hechos fueron reportados a las 10:30 horas de este miércoles en el Rancho San Juan en el referido ayuntamiento.

TE PUEDE INTERESAR: Operativos contra pirotecnia apuntan a comercios cerca de Colegio Civil, en Monterrey

Mencionó que se recibió el reporte de una persona fallecida en el lugar, por lo que se trasladaron para la investigación correspondiente.

Versiones refieren posible artefacto explosivo. Peritos del ICSP (Instituto de Criminalística y Servicios Periciales) del área de balística acuden al sitio de los hechos para análisis de ampo que confirme el trascendido”, indicó la autoridad.

Hasta el momento, los hechos están en proceso de investigación.

Extraoficialmente, se dijo que la persona que murió activó una mina terrestre enterrada por el crimen organizado en el mencionado lugar, en límites con el estado de Tamaulipas.

Temas


Crimen Organizado
Minas

true

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

