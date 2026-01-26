CJNG y el Cártel Santa Rosa de Lima estarían detrás del ataque armado en Salamanca

México
/ 26 enero 2026
    CJNG y el Cártel Santa Rosa de Lima estarían detrás del ataque armado en Salamanca
    Al menos cinco de las once personas asesinadas durante el ataque armado en un campo de futbol de la comunidad Loma de Flores, en el municipio de Salamanca, Guanajuato, formaban parte de una empresa de seguridad privada, presuntamente vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). EFE

El domingo 25 de enero se perpetró un ataque en la comunidad de Loma de Flores, Salamanca, Guanajuato, dejó al menos 11 personas muertas y una docena más heridas

Al menos cinco de las once personas asesinadas durante el ataque armado en un campo de futbol de la comunidad Loma de Flores, en el municipio de Salamanca, Guanajuato, formaban parte de una empresa de seguridad privada, presuntamente vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), de acuerdo con información de autoridades federales.

La agresión, que también dejó 10 personas lesionadas, fue atribuida a un grupo del Cártel Santa Rosa de Lima (CSRL), organización con la que el CJNG mantiene una disputa por el control de actividades criminales en la región.

Como parte de las investigaciones, se confirmó que previo al atentado fueron localizadas dos cartulinas firmadas por el CSRL, en las que se hacía alusión directa al conflicto entre ambas organizaciones delictivas.

SEÑALAN A POSIBLES IMPLICADOS EN ATAQUE ARMADO

En el caso se menciona la participación de Moisés Soto Bermúdez, señalado como quien encabezó el grupo de choque conocido como “Los Marros”, una célula criminal que opera bajo el mando de Mario Eleazar Lara Belman.

Lara Belman, alias “El Negro”, “Camorro” o “Gallo”, es identificado como jefe de célula delictiva y uno de los principales objetivos de las autoridades en Guanajuato, debido a su presunta responsabilidad en actividades de narcotráfico, homicidios y extorsión.

Reportes oficiales lo ubican como uno de los principales generadores de violencia en los municipios de Irapuato, Salamanca y Celaya. Además, cuenta con una orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio calificado.

Finalmente, se le relaciona con otros delitos de alto impacto, entre ellos secuestro, extorsión, venta de droga y desaparición forzada de personas.

ATAQUE ARMADO EN SALAMANCA

El domingo 25 de enero se perpetró un ataque en la comunidad de Loma de Flores, Salamanca, Guanajuato, dejó al menos 11 personas muertas y una docena más heridas tras una agresión con armas de fuego en un campo de fútbol después de un partido amateur.

Las autoridades locales y estatales confirmaron que los agresores llegaron en vehículos, descendieron y abrieron fuego de manera indiscriminada contra los asistentes que se encontraban conviviendo al término del evento deportivo.

El alcalde de Salamanca, César Prieto, describió el ataque como parte de una “ola de violencia” que afecta a la región y hizo un llamado al gobierno federal para reforzar la seguridad y combatir a los grupos del crimen organizado responsables de este tipo de hechos. Guanajuato ha sido uno de los estados con mayores índices de homicidio en México debido a enfrentamientos entre cárteles y disputas por el control territorial.

