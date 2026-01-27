Ataque en Salamanca: siete personas continúan hospitalizadas y tres, incluyendo a menor, son dadas de alta

México
/ 27 enero 2026
    
    Servicios de emergencia atendieron y trasladaron a personas lesionadas tras el ataque armado ocurrido en un campo de futbol de la comunidad Loma de Flores, en Salamanca, Guanajuato. EFE

Autoridades confirmaron que, tras el ataque armado en Loma de Flores, once personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas a hospitales

Tras el ataque armado registrado en un campo de fútbol de la comunidad de Loma de Flores, en el municipio de Salamanca, Guanajuato, se confirmó que 11 personas perdieron la vida. Además, se reportó el traslado de once personas lesionadas a distintos hospitales para recibir atención médica.

De acuerdo con medios de comunicación, una de ellas ya no presentaba signos vitales al momento de ser intervenida.

Las autoridades de salud y las autoridades de justicia ofrecieron información sobre el número de personas heridas y su estado de salud, conforme avanzó la atención de la emergencia.

TE PUEDE INTERESAR: Fiscalía investiga ataque armado en campo de futbol de Salamanca que dejó 11 muertos

FISCALÍA DE GUANAJUATO INFORMÓ QUE SEIS PERSONAS LESIONADAS FUERON ATENDIDAS EN HOSPITALES

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGEG) informó que, de acuerdo con sus registros, seis personas lesionadas fueron atendidas en hospitales de la Secretaría de Salud del Estado.

De ese total, dos pacientes ya fueron dados de alta, mientras que cuatro permanecen hospitalizados y se reportan en estado crítico o reservado.

PERSONA LESIONADA PIERDE LA VIDA ANTES DE RECIBIR ATENCIÓN MÉDICA

Por su parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dio a conocer que, tras el ataque, se activaron de manera inmediata los protocolos de atención para eventos con múltiples víctimas.

“A las 18:40 horas se tuvo conocimiento de un evento con múltiples personas lesionadas, por lo que se activó de manera inmediata el Código Plata y el protocolo de arribo masivo de víctimas en las unidades médicas receptoras”, informó el IMSS en un comunicado.

La institución detalló que, como resultado de este despliegue, ingresaron cinco personas con lesiones por arma de fuego a una clínica de Irapuato y a otra de Salamanca. Una de ellas ya no presentaba signos vitales al momento de recibir atención médica.

MENOR QUE RESULTÓ LESIONADO DURANTE ATAQUE EN CAMPO DE FUTBOL FUE DADO DE ALTA

El IMSS precisó que, entre las personas lesionadas, se encontraba un menor de 11 años de edad, quien ya fue dado de alta. Actualmente, tres personas continúan hospitalizadas y se reportan estables.

En el caso de la clínica número 3 de Salamanca, la institución señaló que se recibió a dos personas. “Una persona adulta ingresó sin signos vitales y un paciente pediátrico de 11 años presentó lesión por arma de fuego en extremidad inferior, fue atendido, se reportó estable y ya fue dado de alta a domicilio”, indicó el IMSS.

Respecto a la clínica número 2 de Irapuato, se informó que ingresaron tres personas adultas con lesiones por arma de fuego en extremidades inferiores. Según el reporte oficial, “recibieron atención médica inmediata en sala de choque y se reportan hemodinámicamente estables, bajo manejo hospitalario para curaciones, control del dolor y tratamiento médico correspondiente”.

FISCALÍA REALIZA INVESTIGACIÓN SOBRE ATAQUE OCURRIDO EN CAMPO DE FUTBOL EN SALAMANCA, GUANAJUATO

Un día después de los hechos, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato emitió un mensaje público a través de su cuenta oficial en la red social X, en el que fijó su postura sobre lo ocurrido.

“Lo ocurrido ayer en la comunidad de Loma de Flores, en Salamanca, exige una respuesta firme, coordinada y decidida”, señaló la dependencia.

En el mismo mensaje, la Fiscalía indicó que la investigación está a cargo de su titular y que se realiza bajo criterios técnicos y científicos. “La #FiscalíaGuanajuato, bajo la dirección del Fiscal General Gerardo Vázquez Alatriste, lidera la investigación con absoluto rigor técnico y científico, garantizando que cada línea se explore y toda hipótesis se confirme o descarte con base en pruebas legales”, puntualizó.

TE PUEDE INTERESAR: Iglesia condena violencia en México: Obispo de Saltillo comparte reclamo tras masacre en Salamanca

FISCALÍA DESTACA TRABAJO COORDINADO

La institución también destacó que se mantiene una coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno. “En coordinación con autoridades federales, estatales y municipales, se refuerzan las acciones para proteger a la ciudadanía y preservar la tranquilidad de las comunidades”, señaló la Fiscalía.

Asimismo, afirmó que ya existen avances en las indagatorias y reiteró su compromiso de continuar con el proceso hasta fincar responsabilidades. “La Fiscalía ya registra avances significativos y perseverará hasta que los responsables enfrenten todo el peso de la ley”, indicó.

Finalmente, la dependencia hizo un llamado a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales, evitar la difusión de rumores y denunciar cualquier hecho delictivo. “La participación ciudadana es clave para prevenir la violencia y fortalecer la seguridad”, concluyó, al reiterar su compromiso con la justicia, la seguridad y la coordinación institucional para el estado de Guanajuato.

