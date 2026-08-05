Atribuye gobernador de Michoacán suspensión de EU a operativos contra crimen

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    Atribuye gobernador de Michoacán suspensión de EU a operativos contra crimen
    Bedolla aseguró que se mantienen en comunicación con EU y que medidas son temporales. CUARTOSCURO

La declaración de Alfredo Ramírez Bedolla obedece a la decisión de EU de suspender las inspecciones a aguacates de exportación por inseguridad

El Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, aseguró que la suspensión de inspecciones de Estados Unidos a aguacates de exportación es ‘preventiva’ para proteger a sus empleados, luego de recientes operativos contra el crimen organizado en la zona, en específico contra extorsionadores.

“Son acciones, nos han informado, son acciones preventivas que realiza el Gobierno de Estados Unidos para salvaguardar a sus empleados sobre todo porque en estos días ustedes lo saben ha habido detenciones muy relevantes muy importantes del Gobierno Federal en contra de la extorsión”, declaró el Mandatario morenista en video.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/frena-eu-importacion-de-aguacate-michoacano-por-inseguridad-OC22647832

La Embajada de Estados Unidos en México informó este mismo miércoles que la suspensión de actividades de funcionarios de ese país que revisan la exportación de la fruta desde territorio michoacano se da por una ‘amenaza’, la cual no fue detallada.

Para destrabar la orden que frena actividades del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), el Ejecutivo estatal aseguró que se coordina la estrategia con mandos federales y corporaciones de seguridad locales.

Asimismo, que ya está en comunicación con la Embajada y con el área de seguridad de ese país para que a la brevedad se reanuden las actividades.

“Mantenemos trabajos con el área de seguridad de la Embajada de Estados Unidos pero también con la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana con el Secretario Omar García Harfuch y nuestra Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, nuestra Guardia civil para poder resolver cualquier inquietud al respecto”, detalló.

Ramírez Bedolla vinculó esta contingencia operativa con el despliegue de las Fuerzas Armadas y civiles en los municipios productores.

“En Michoacán estamos librando una Cruzada contra la Extorsión, tenemos activa esta estrategia institucional permanente con respaldo del Gobierno Federal que se siente ya de manera positiva en Michoacán, y entonces estamos ante un tema sobre todo de medida preventiva en la de la Embajada de los Estados Unidos”, afirmó el Gobernador.

El titular del Ejecutivo local hizo un llamado a la certidumbre a la cadena productiva, y garantizó que se brindarán las medidas de resguardo requeridas por los oficiales del país vecino.

“Yo les pido que estemos tranquilos, ésto lo vamos a solucionar muy pronto con comunicación, con diálogo lo vamos a lograr, estoy seguro, y pues las condiciones, por supuesto brindar las constituciones de seguridad para que estos trabajos se recuperen de manera normal”, solicitó Ramírez Bedolla.

El Mandatario concluyó su mensaje al recordar el impacto social del sector agrícola e insistió en que existen antecedentes de superación de esta misma problemática en el Estado.

“La industria del aguacate para nosotros es fundamental, genera más de 200 mil empleos en el estado, imagínense, es muy relevante. Por lo tanto, estoy atento a la situación, estamos trabajando para solucionarlo lo antes posible. Ya habíamos tenido esta situación en el año 2002 y logramos resolver de manera positiva yo estoy seguro que lo volveremos a hacer”, finalizó.

La Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (Apeam) indicó que buscará reunirse en la Ciudad de México con el Gobierno federal a fin de atender las deficiencias de seguridad detectadas por la Unión Americana en la industria aguacatera.

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