Audomaro Martínez: el general señalado por avalar a mandos de seguridad vinculados al crimen organizado

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    Audomaro Martínez: el general señalado por avalar a mandos de seguridad vinculados al crimen organizado
    De 2013 a 2015, Audomaro Martínez fungió como secretario de Seguridad de Tabasco en el primer gobierno de oposición en el estado, con el experredista Arturo Núñez, recomendado precisamente por López Obrador. EL UNIVERSAL

Es señalado de haber palomeado la llegada de Hernán Bermúdez Requena como secretario de Seguridad de Tabasco en el gobierno de Adán Agusto López Hernández

Considerado como uno de los más cercanos al círculo del expresidente López Obrador, a quien conoció desde hace 40 años en su natal Tabasco, el general Audomaro Martínez Zapata fue quien avaló la llegada del también general Gerardo Mérida Sánchez como secretario de Seguridad en Sinaloa en el gobierno de Rubén Rocha Moya, a quien el gobierno de Estados Unidos acusa de nexos con el narcotráfico.

Además, es señalado de haber palomeado la llegada de Hernán Bermúdez Requena como secretario de Seguridad de Tabasco en el gobierno de Adán Agusto López Hernández y quien hoy está preso acusado de ser líder del grupo criminal La Barredora.

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Al general Audomaro Martínez se le reconoce por ser cercano al expresidente López Obrador desde la década de los 80, al inicio de su carrera política en Tabasco.

Ambos coincidieron en eventos oficiales, favores y amistad. En 2006, el entonces jefe de Gobierno capitalino lo nombró jefe de su seguridad personal en la campaña presidencial.

De 2013 a 2015, Audomaro Martínez fungió como secretario de Seguridad de Tabasco en el primer gobierno de oposición en el estado, con el experredista Arturo Núñez, recomendado precisamente por López Obrador.

En 2018, a la llegada de López Obrador al poder, fue nombrado titular del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

El general Gerardo Mérida Sánchez fue uno de los tantos militares en retiro que Audomaro Martínez Zapata movió durante el sexenio de López Obrador.

En la nota publicada el 20 de mayo pasado en EL UNIVERSAL se indica que, de acuerdo con fuentes castrenses, Mérida Sánchez estuvo ligado a Martínez Zapata desde el inicio de su formación en inteligencia militar, especialidad que comparten ambos, y fue a recomendación de éste que participó en varios encargos relacionados con combatir al crimen organizado en estados complicados, por lo que fue colocado como secretario de Seguridad de Sinaloa en 2022.

A finales de abril, el gobierno de EU acusó tanto al mandatario de Sinaloa como a ocho de sus exfuncionarios, entre ellos Mérida Sánchez, de recibir sobornos y colaborar con el Cártel de Sinaloa.

El periodista y columnista de El Gran Diario de México Salvador García Soto indicó en su artículo “¿Quién recomendó al comandante H?”, del 22 de julio de 2025, que fue el general Audomaro Zapata quien sugirió a Hernán Bermúdez Requena para ocupar la Secretaría de Seguridad de Tabasco.

En agosto del año pasado, la diputada panista María Elena Pérez-Jaén anunció que presentaría una solicitud para que el general Martínez Zapata compareciera ante las comisiones unidas de Seguridad Ciudadana y de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados para que explicara por qué no ejerció acciones en contra del grupo criminal La Barredora en Tabasco durante su gestión como director del CNI.

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