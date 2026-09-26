Asesinan a agente ministerial y a su esposa en Cunduacán, Tabasco

CDMX.- Un agente activo de la Policía Ministerial y su esposa fueron asesinados a balazos la madrugada de este sábado en el municipio de Cunduacán, región de la Chontalpa, en Tabasco. Las víctimas fueron identificadas como Eusebio Vicente García, adscrito a la Agencia de Alto Impacto de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco, y Laura García Oliva.

El hallazgo de los cuerpos se registró tras un reporte ciudadano sobre la carretera que conecta Comalcalco con Cunduacán, a la altura de la ranchería Pechucalco Primera Sección. De acuerdo con reportes locales, al arribar al sitio, elementos de seguridad localizaron a un costado de la vía el cadáver del servidor público, quien presentaba un disparo en la cabeza.

HALLAN VEHÍCULO CON UNA VÍCTIMA MÁS Metros más adelante, internado en un predio de la misma zona, agentes de seguridad ubicaron un automóvil Volkswagen color rojo abandonado. Al inspeccionar el vehículo, encontraron en el asiento del acompañante el cuerpo sin vida de García Oliva, quien presentaba heridas por impactos de arma de fuego en la espalda.

Tras la confirmación de las identidades, la FGE emitió un mensaje para lamentar la muerte de su colaborador y de su cónyuge. “La FGE Tabasco lamenta profundamente el sensible fallecimiento de nuestro colaborador Eusebio Vicente García y de su esposa Laura García Oliva; a familiares y amigos les expresamos nuestras más sentidas condolencias”, difundió la institución a través de sus canales oficiales. De acuerdo con fuentes locales, cámaras de videovigilancia en el domicilio del agente captaron que las víctimas habrían salido de su inmueble acompañadas por un sujeto identificado como Miguel “N”, alias “El Chino”, quien presuntamente solicitó apoyo para trasladarse tras argumentar una falla en su vehículo.

NO SE REPORTAN PERSONAS DETENIDAS POR ESTE CRIMEN Hasta el momento, las autoridades no han precisado si “El Chino” es considerado sospechoso o una tercera víctima de los hechos.

Peritos y personal del Servicio Médico Forense acudieron al lugar de los hechos para realizar el levantamiento de indicios y el traslado de los cuerpos, mientras corporaciones locales y estatales desplegaron un operativo de búsqueda en Cunduacán sin que hasta el momento se reporten personas detenidas.

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