Asesinan a agente ministerial y a su esposa en Cunduacán, Tabasco

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    Asesinan a agente ministerial y a su esposa en Cunduacán, Tabasco
    El hombre estaba adscrito a la Agencia de Alto Impacto de la Fiscalía General del Estado de Tabasco. Cortesía
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Las víctimas fueron identificadas como Eusebio Vicente García y Laura García Oliva

CDMX.- Un agente activo de la Policía Ministerial y su esposa fueron asesinados a balazos la madrugada de este sábado en el municipio de Cunduacán, región de la Chontalpa, en Tabasco.

Las víctimas fueron identificadas como Eusebio Vicente García, adscrito a la Agencia de Alto Impacto de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco, y Laura García Oliva.

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El hallazgo de los cuerpos se registró tras un reporte ciudadano sobre la carretera que conecta Comalcalco con Cunduacán, a la altura de la ranchería Pechucalco Primera Sección.

De acuerdo con reportes locales, al arribar al sitio, elementos de seguridad localizaron a un costado de la vía el cadáver del servidor público, quien presentaba un disparo en la cabeza.

HALLAN VEHÍCULO CON UNA VÍCTIMA MÁS

Metros más adelante, internado en un predio de la misma zona, agentes de seguridad ubicaron un automóvil Volkswagen color rojo abandonado. Al inspeccionar el vehículo, encontraron en el asiento del acompañante el cuerpo sin vida de García Oliva, quien presentaba heridas por impactos de arma de fuego en la espalda.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/suman-mas-de-200-detenidos-tras-intervencion-de-autoridades-estatales-y-federales-en-juchitan-CC23746444

Tras la confirmación de las identidades, la FGE emitió un mensaje para lamentar la muerte de su colaborador y de su cónyuge.

“La FGE Tabasco lamenta profundamente el sensible fallecimiento de nuestro colaborador Eusebio Vicente García y de su esposa Laura García Oliva; a familiares y amigos les expresamos nuestras más sentidas condolencias”, difundió la institución a través de sus canales oficiales.

De acuerdo con fuentes locales, cámaras de videovigilancia en el domicilio del agente captaron que las víctimas habrían salido de su inmueble acompañadas por un sujeto identificado como Miguel “N”, alias “El Chino”, quien presuntamente solicitó apoyo para trasladarse tras argumentar una falla en su vehículo.

NO SE REPORTAN PERSONAS DETENIDAS POR ESTE CRIMEN

Hasta el momento, las autoridades no han precisado si “El Chino” es considerado sospechoso o una tercera víctima de los hechos.

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Peritos y personal del Servicio Médico Forense acudieron al lugar de los hechos para realizar el levantamiento de indicios y el traslado de los cuerpos, mientras corporaciones locales y estatales desplegaron un operativo de búsqueda en Cunduacán sin que hasta el momento se reporten personas detenidas.

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Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

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