Aumenta 8.2% percepción de inseguridad en las pymes de México

La proporción de empresas que percibieron a la inseguridad como uno de los problemas más apremiantes que afectó su entorno operativo aumentó de 5.7 por ciento en el tercer trimestre de 2025 a 8.2 por ciento para el cuarto trimestre del mismo año.

De acuerdo con los últimos datos reportados por el Banco de México (Banxico) el pasado 19 de febrero de 2026, la percepción de inseguridad entre las empresas de hasta 100 empleados aumentó de 5.3 a 8.1 por ciento, mientras que en las empresas con más de 100 empleados se elevó de 8.4 a 9.5 por ciento.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo impulsa a sus PYMES con nuevo programa de competitividad

Impacto por regiones

Las compañías notaron más inseguridad en las siguientes zonas:

-Región Sur: (Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán) con una proporción de 20.5 por ciento.

-Región Centro-Norte: (Jalisco, Aguascalientes, Baja California Sur, Colima, Durango, Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí, Sinaloa y Zacatecas) con 15.1 por ciento.

Francisco Mendoza, CEO de Imagina Leasing, arrendadora especializada en pequeñas y medianas empresas (pymes), dijo ayer en entrevista que el sector de logística y transporte es uno de los más afectados por la inseguridad que se vive en las carreteras, una situación que ha frenado la inversión y el volumen de operación de otros sectores.

Dijo que muchas pymes absorben la inseguridad dentro de sus costos diarios porque están conscientes de los riesgos que existen o porque han sido afectados por dicho problema.

“Tristemente, ya muchas de estas pymes tienen que tener pronosticados ciertos incidentes que van a tener y absorber eso como un costo dentro de su negocio en el día a día porque saben y están conscientes de que existen estos riesgos y les han pasado”.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Se viene la primera Onda de Calor en México!... Alerta SMN por temperaturas de hasta

“Creo que el Gobierno debe ir trabajando en que esta sensación y percepción de seguridad para todos nosotros sea mayor; ahí es donde se debe robustecer para también incentivar que estas pymes puedan aventarse a invertir o a querer crecer sus negocios, porque también muchas veces se escucha el ‘no quiero crecer porque entonces me voy a arriesgar a esto y al final eso acaba siendo una percepción de inseguridad’”, abundó Mendoza.