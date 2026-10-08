Presume SAT ‘despetrolización’ de las finanzas públicas sin necesidad de impulsar una reforma fiscal

CDMX.-El administrador general de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Gari Flores Hernández González, afirmó que México ya logró la “despetrolización” de sus finanzas, lo que consideró un logro del actual Gobierno. “Sin la necesidad de impulsar una reforma fiscal, hoy podemos decir en este recinto que los ingresos tributarios son la columna vertebral del gasto público. Podemos decirles aquí de forma clara que estamos viviendo en México la despetrolización de los ingresos.

“Ya no se exprime a Pemex, y a través de lo que contribuimos de manera honesta todas las mexicanas y todos los mexicanos, tenemos esta capacidad de ingresos para sufragar el gasto público”, expuso en una reunión de trabajo con diputados de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

RECAUDA EL SAT 3.8 BILLONES DE PESOS Gari Flores detalló que de enero a agosto de este año se alcanzó una recaudación por ingresos tributarios de 3.8 billones de pesos y que durante el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se registra ya una recaudación superior a los 9.2 billones. “En menos de dos años, hemos recaudado dos terceras partes de lo obtenido en todo el sexenio de 2012 a 2018”, mencionó.

El funcionario dijo que las propuestas aprobadas hace un año permitieron alcanzar resultados históricos en la recaudación tributaria. Al cierre de 2025, precisó, la recaudación de ingresos tributarios fue de 5 billones 351 mil 680 millones de pesos, 4 por ciento superior en términos reales al año anterior, con un incremento nominal de casi 400 mil millones de pesos. CIFRA REPRESENTA UN CRECIMIENTO REAL DE 23.5 % RESPECTO AL CIERRE DE 2019 El administrador comentó que esto representó un crecimiento real de 23.5 por ciento con respecto al cierre de 2019, y 100 por ciento en términos reales, respecto al cierre de 2013. “Desde 2018, la proporción de los ingresos tributarios, respecto del PIB, ha mostrado un incremento constante, sin necesidad de crear nuevos impuestos ni aumentar las tasas de los ya existentes, a diferencia de años anteriores, en los que cada incremento era consecuencia de una serie de reformas fiscales que encarecían la vida y el desarrollo de los negocios en México.

“Además, estas reformas tenían un impacto transitorio debido a la implementación de estrategias agresivas para evadir sus efectos. Esto ya no sucede hoy en día”, expuso ante los legisladores. Se estima, añadió, que la recaudación tributaria de este año alcance una participación de 15.4 por ciento del PIB, lo que representa un crecimiento de 2.7 por ciento en ocho años de los gobiernos de Morena. CONTRIBUYENTES APORTAN EL 68% DE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Gari Flores resaltó que los contribuyentes aportan actualmente el 68 por ciento de los ingresos presupuestarios contemplados en la Ley de Ingresos de la Federación, lo que, subrayó, permite incrementos importantes en la inversión pública en salud, educación, vivienda, infraestructura, el campo y en los programas sociales. En la misma reunión de trabajo, la subsecretaria de Hacienda, María del Carmen Bonilla, dijo que en el Gobierno federal buscan fortalecer los ingresos, mejorar la calidad del gasto y reducir gradualmente las necesidades de financiamiento, preservando al mismo tiempo la capacidad de inversión del Gobierno de México. Bonilla destacó que para 2027 se propone reducir los requerimientos financieros del sector público de 4.1 a 3.9 por ciento del PIB, lo que implica una reducción de 1.9 puntos porcentuales respecto de 2024.

“Se trata de una consolidación ordenada y responsable. La meta es continuar reduciendo las necesidades de financiamiento sin generar un ajuste abrupto que comprometa la recuperación económica o la inversión. “La sostenibilidad fiscal descansa tanto en una trayectoria responsable del balance como en el fortalecimiento de los ingresos y en una economía con mayor capacidad de crecimiento”, resaltó. DEUDA SE MANTIENE PREDOMINANTEMENTE EN MONEDA NACIONAL Sobre la deuda, dijo que se mantiene una estructura predominantemente en moneda nacional y de largo plazo, lo que permite reducir vulnerabilidades y administrar de manera prudente los riesgos financieros y también reducir la volatilidad que se pueda generar por la parte externa. “Hacia adelante continuaremos con el manejo activo de los pasivos del Gobierno Federal, una estrategia que ha dado resultados favorables para reducir los costos de financiamiento y generar ahorros. “Durante este ejercicio, esta gestión contribuyó a que en julio el costo financiero del sector público registrara ahorros por 114 mil 900 millones de pesos equivalentes al 0.3 por ciento del PIB estimado para 2026”, dijo sobre el dinero que dejó de pagarse por deuda.

Esto incluye, destacó, las transacciones que se hicieron de Petróleos Mexicanos y el beneficio que se ha tenido por la reducción de este costo financiero. Bonilla también remarcó que se han protegido las finanzas públicas frente a desastres naturales. “El Gobierno de México ha fortalecido su estrategia de gestión financiera de riesgos de desastres, que este año ofrece una protección de hasta 49 mil millones de pesos mediante seguros y bonos catastróficos. La funcionaria dijo que para 2027 se estima una deuda pública de 55 por ciento del PIB, cifra que asegura la sostenibilidad de la deuda en el medio plazo y se mantiene por debajo de las otras economías emergentes de Latinoamérica. Aseguró que se preserva la estabilidad macroeconómica y fiscal y que el objetivo del Gobierno es crear las condiciones para que México crezca más, acelerar la inversión y mejorar la calidad de vida de las y los mexicanos.