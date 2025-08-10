Aumenta el delito de extorsión, advierte el PRI

México
/ 10 agosto 2025
    Aumenta el delito de extorsión, advierte el PRI
    Exigen que se implementen líneas de atención inmediata y acciones comunitarias de prevención | Foto: Especial

Las entidades más afectadas son Estado de México, la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León

CDMX.- El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) advirtió que hay un preocupante incremento de los delitos de extorsión, especialmente en la modalidad de llamada cruzada o secuestro virtual.

Los tricolores alertaron que a través de estos delitos los delincuentes se comunican de manera simultánea con dos personas cercanas -como menores y padres- para manipularlos emocionalmente, generar miedo y que esto conduzca a pagos inmediatos.

El punto de acuerdo que fue presentado ante la Comisión Permanente, la bancada priista exigió al Gobierno Federal que se implementen medidas inmediatas porque esta práctica criminal se ha visto más elevada en entidades como el Estado de México, la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León.

Los legisladores mencionaron que anteriormente la Policía Cibernética ha alertado sobre la implementación de nuevas tecnologías para la suplantación numérica que permiten que los delincuentes simulen llamadas legítimas.

Puntualizan en el punto de acuerdo que también las redes sociales se han convertido en una plataforma clave para que los criminales obtengan información personal de las víctimas.

Esta actividad ilícita provoca un grave daño económico, principalmente en las familias y pequeños negocios que bajo las amenazas de los criminales terminan entregando recursos, bienes o propiedades.

A nivel institucional este delito daña la confianza ciudadana en las autoridades, impulsa una percepción de impunidad y alimenta redes delictivas que operan con alta tecnología y gran capacidad de movilidad.

Los diputados del Revolucionario Institucional solicitaron a la instituciones como Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a la Guardia Nacional que refuercen las acciones de prevención.

Del mismo modo proponen que se fortalezcan las acciones inteligencia e investigación contra las extorsiones telefónicas, y que en este trabajo exista coordinación entre autoridades federales y de la localidad.

“Resulta urgente fortalecer los mecanismos de prevención, respuesta inmediata, investigación criminal y educación digital, así como consolidar una coordinación efectiva entre autoridades federales, estatales, municipales y organismos reguladores”, señalan en el punto de acuerdo.

El PRI también solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) y a las fiscalías estatales fortalecer la persecución penal del delito de extorsión y garantizar la atención efectiva de las víctimas.

En el documento también hacen un llamado a las autoridades municipales y las secretarías de seguridad estatales para que implementen una estrategia, principalmente en la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco y Nuevo León.

