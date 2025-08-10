Arrestan a Presidenta del DIF-Campeche por atropellar a motociclista

CAMPECHE, CAM.- Martha Camacho, presidenta del DIF Municipal de esta ciudad, ocasionó un accidente durante la madrugada del domingo, del que resultó lesionado un motociclista.

Los primeros reportes indican que la funcionaria municipal no respetó la señal de alto e impactó al otro conductor.

De manera extraoficial se reportó que la mujer conducía el vehículo en posible estado de ebriedad cuando transitaba por la avenida López Portillo de esta ciudad.

El motociclista que fue impactado por la funcionaria municipal fue hospitalizado ante las lesiones que sufrió.

Testigos afirman que el accidente ocurrió cuando la conductora quiso ganarle el paso al motociclista, quien tenía preferencia, y ante el impactó lo tiró metros más adelante con todo y el vehículo.

El motociclista tuvo lesiones en las dos piernas, por lo que fue trasladado a un hospital por paramédicos que arribaron al lugar.

Martha Camacho fue arrestada y puesta a disposición del juez cívico para el deslinde del accidente.