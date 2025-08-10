Arrestan a Presidenta del DIF-Campeche por atropellar a motociclista

México
/ 10 agosto 2025
    Arrestan a Presidenta del DIF-Campeche por atropellar a motociclista
    Reportes iniciales apuntan a que la servidora pública habría estado en posible estado de ebriedad | Foto: Especial Vanguardia

La funcionaria municipal protagonizó un accidente vial

CAMPECHE, CAM.- Martha Camacho, presidenta del DIF Municipal de esta ciudad, ocasionó un accidente durante la madrugada del domingo, del que resultó lesionado un motociclista.

Los primeros reportes indican que la funcionaria municipal no respetó la señal de alto e impactó al otro conductor.

TE PUEDE INTERESAR: Ante amenaza de Trump: soberanía, la ‘línea roja’ que tiene Claudia Sheinbaum

De manera extraoficial se reportó que la mujer conducía el vehículo en posible estado de ebriedad cuando transitaba por la avenida López Portillo de esta ciudad.

El motociclista que fue impactado por la funcionaria municipal fue hospitalizado ante las lesiones que sufrió.

Testigos afirman que el accidente ocurrió cuando la conductora quiso ganarle el paso al motociclista, quien tenía preferencia, y ante el impactó lo tiró metros más adelante con todo y el vehículo.

TE PUEDE INTERESAR: La INM hace censo de migración a caravana ‘Éxodo de justicia’ para regular situación migratoria

El motociclista tuvo lesiones en las dos piernas, por lo que fue trasladado a un hospital por paramédicos que arribaron al lugar.

Martha Camacho fue arrestada y puesta a disposición del juez cívico para el deslinde del accidente.

Temas


DIF
Campeche

COMENTARIOS

Selección de los editores
México fija precio mínimo a exportación de tomates frescos

¿Cuánto costará la exportación del tomate fresco? Gobierno de México fija precio mínimo
A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) alertó sobre una especie de estafa que pone en riesgo a toda la comunidad universitaria.

¡Cuidado! UNAM alerta por estafas a estudiantes en proceso de matriculación

Exigen que se implementen líneas de atención inmediata y acciones comunitarias de prevención | Foto: Especial

Aumenta el delito de extorsión, advierte el PRI

La organización religiosa hace un llamado a reconocer el valor de estas comunidades | Foto: Cuartoscuro

Sugiere Iglesia Católica mayor inclusión de pueblos originarios

Capturan a presunto responsable del homicidio del delegado, Ernesto Cuitláhuac Vásquez Reyna

Capturan a presunto responsable del asesinato de Ernesto Cuitláhuac, Tamaulipas
Más de siete mil dólares en mercancía, incluidos los codiciados muñecos Labubu, fueron robados de la tienda de coleccionables One Stop Sales en La Puente, ubicada al este de Los Ángeles, Caifornia, durante la madrugada del miércoles 6 de agosto.

¡Noo, los Labubu! Reportan robo de 7 mil dólares invertidos en los famosos muñecos, en Los Ángeles
El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) alertó por un sismo de magnitud 6.1 en Turquía, registrado la tarde del domingo a las 19:53 horas locales con una profundidad de 10 kilómetros.

Sismo de 6.1 sacude Turquía y llega hasta Estambul; reportan réplicas y edificios colapsados
La otra invasión

La otra invasión