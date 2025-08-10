¡Cuidado! UNAM alerta por estafas a estudiantes en proceso de matriculación
El modus operandi identificado por la Universidad Nacional Autónoma de México es relacionado con el phishing
A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) alertó sobre una especie de estafa que pone en riesgo a toda la comunidad universitaria.
De acuerdo con lo que reveló la ‘Máxima Casa de Estudios’, se detectaron correos fraudulentos que, presuntamente, tienen la intención de engañar a estudiantes, académicos y trabajadores bajo un modus operandi relacionado con el ‘phishing’.
“La Universidad Nacional Autónoma de México informa que no envía correos ni mensajes solicitando pagos por trámites o servicios”: así es como dio inicio la declaración de la institución.
“Recientemente se detectaron mensajes fraudulentos que solicitaban un supuesto ‘costo de matriculación’ desde cuentas extranjeras no institucionales. Estas cuentas y su dominio remitente fueron bloqueados y reportados para su baja en internet”.
La UNAM exhortó a su comunidad a omitir abrir enlaces sospechosos, así como verificar que cualquier medio de comunicación provenga de vías oficiales.
También se brindó una dirección de correo electrónico a nombre de la UNAM-CERT, a través de la cual se podrán denunciar y reportar cualquier caso de incidencia: csi.incidentes@unam.mx.
”La UNAM reafirma su compromiso con la seguridad digital de la comunidad universitaria y continuará implementando acciones para prevenir y mitigar intentos de fraude electrónico”.
¿QUÉ ES EL PHISHING? ESTE ES EL MODUS OPERANDI
El phishing es una técnica de ciberdelincuencia que se basa en el engaño para robar información personal. Los atacantes se hacen pasar por una entidad de confianza, como un banco, una red social o una empresa de paquetería, para manipular a la víctima.
A través de correos electrónicos, mensajes de texto o llamadas, el delincuente crea un escenario falso para que la persona realice una acción que no debería, como hacer clic en un enlace malicioso, descargar un archivo con virus o ingresar sus datos personales en un sitio web fraudulento.
El nombre “phishing” proviene de la palabra en inglés “fishing” (pesca), ya que los delincuentes usan un “cebo” para “pescar” a sus víctimas.
Para evitar caer en la trampa del phishing, es crucial prestar atención a las señales de alerta. Los mensajes fraudulentos a menudo tienen faltas de ortografía o de gramática y provienen de direcciones de correo electrónico sospechosas. Es importante recordar que ninguna empresa o institución legítima te pedirá nunca tu contraseña, número de tarjeta de crédito o información confidencial por correo electrónico, mensaje de texto o llamada telefónica.