¡Cuidado! UNAM alerta por estafas a estudiantes en proceso de matriculación

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) alertó sobre una especie de estafa que pone en riesgo a toda la comunidad universitaria.

De acuerdo con lo que reveló la ‘Máxima Casa de Estudios’, se detectaron correos fraudulentos que, presuntamente, tienen la intención de engañar a estudiantes, académicos y trabajadores bajo un modus operandi relacionado con el ‘phishing’.

“La Universidad Nacional Autónoma de México informa que no envía correos ni mensajes solicitando pagos por trámites o servicios”: así es como dio inicio la declaración de la institución.

“Recientemente se detectaron mensajes fraudulentos que solicitaban un supuesto ‘costo de matriculación’ desde cuentas extranjeras no institucionales. Estas cuentas y su dominio remitente fueron bloqueados y reportados para su baja en internet”.

La UNAM exhortó a su comunidad a omitir abrir enlaces sospechosos, así como verificar que cualquier medio de comunicación provenga de vías oficiales.

También se brindó una dirección de correo electrónico a nombre de la UNAM-CERT, a través de la cual se podrán denunciar y reportar cualquier caso de incidencia: csi.incidentes@unam.mx.

”La UNAM reafirma su compromiso con la seguridad digital de la comunidad universitaria y continuará implementando acciones para prevenir y mitigar intentos de fraude electrónico”.